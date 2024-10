Square Enix va débrancher le jeu mobile Dragon Quest Tact

Square Enix, qui possède une collection de jeux mobiles impressionnante, vient d'annoncer la mauvaise nouvelle : Dragon Quest Tact sera arrêté en février 2024 sur iOS et Android, environ deux ans après son lancement en Occident. Ce RPG tactique, d'abord paru au Japon, n'a semble-t-il jamais trouvé son public en Europe et en Amérique. Pourtant, c'était un super jeu !

Un dernier baroud d'honneur pour Dragon Quest Tact

Le jeu de rôle nippon, inspiré par des jeux comme Final Fantasy Tactics et Pokémon, est donc condamné. En attendant de débrancher Dragon Quest Tact, Square Enix a désactivé les achats in-app ainsi que le passe, évitant aux joueurs d'investir dans un titre amené à disparaître.



Malgré tout, Square Enix organisera des événements jusqu'à la fermeture des serveurs le 29 février. Si le studio ne donne pas de chiffres, l'équipe explique qu'elle n'a pas pu maintenir l'expérience après deux ans d'existence.

Notre avis sur Dragon Quest Tact

Dans "Dragon Quest Tact", comme dans les jeux du célèbre chasseur de monstres, l'objectif est de dompter, entraîner et diriger une équipe de bébêtes pour remporter des combats au cours d'une aventure riche en rencontres. Ce jeu se distingue par son style artistique unique signé Toriyama (Dragon Ball Z) et ses animations en cell-shading.



Contrairement à Pokémon, Dragon Quest Tact se concentre davantage, comme son nom l'indique, sur la tactique, avec un gameplay plus complexe où la stratégie et la préparation sont cruciales pour la victoire. Le gameplay se rapproche de jeux comme Final Fantasy Tactics.



Concrètement, le titre de Square Enix propose des combats au tour par tour et des déplacements sur grille, chaque monstre ayant ses propres capacités spécifiques. Outre la quête d'expérience, vous avez la possibilité de collectionner et de faire évoluer les Nakama, les monstres vaincus et recrutés.



En somme, Dragon Quest Tact est un très bon RPG tactique, et désormais complètement gratuit.

Dragon Quest Tact est gratuit et si vous souhaitez l'essayer avant qu'il ne soit retiré, vous pouvez télécharger Dragon Quest Tact sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Télécharger le jeu gratuit DRAGON QUEST TACT