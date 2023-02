Square Enix arrête déjà son RPG Echoes of Mana sur mobile

Après son lancement fin avril 2022, Square Enix a annoncé que Echoes of Mana s'arrêtera déjà en mai prochain sur iOS et Android. Cela signifie que le RPG du studio nippon n'aura eu qu'une petite année de vie. De plus, dès à présent, la vente de cristaux d'esprit a été stoppée. Les événements en jeu seront mis à jour jusqu'à la fermeture définitive le 15 mai. La raison de la fermeture d'Echoes of Mana a été expliquée dans le message d'annonce des développeurs.

Echoes of Mana fait ses adieux

C'est une bien mauvaise nouvelle pour les nombreux fans de Square Enix et des RPG en général, car ce n'est pas la première fois. À force, Square Enix, qui jouit d'une aura particulière auprès des joueurs depuis des décennies (à juste titre), pourrait perdre quelques fidèles. Qui voudraient investir du temps et de l'argent dans un titre éphémère ?

Pour en revenir à Echoes of Mana, jusqu'au 15 mai, vous pouvez toujours télécharger le jeu de rôle sur l'App Store pour iOS et Google Play pour Android. Le jeu est gratuit et les achats en ligne sont désormais désactivés.



Pour mémoire, cet "action-RPG" propose une approche néo-rétro avec un gameplay en 2D, tout en profitant de la puissance des appareils modernes avec des graphismes de qualité.



En revanche, si vous préférez une expérience premium, vous pouvez jouer à Adventures of Mana et Secret of Mana, ainsi qu'au remake récent de Trials of Mana sur mobile.

Télécharger le jeu gratuit Echoes of Mana