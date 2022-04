L'action-RPG Echoes of Mana de Square Enix est de sortie sur mobile

⏰ Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Annoncé en octobre 2021, puis disponible en précommandes le mois dernier sur les plateformes mobiles, le nouveau jeu de Square Enix est de sortie ce matin. Il s'agit d'Echoes of Mana qui est un titre original reprenant les codes de la saga tout en modernisant certains aspects. Les joueurs ont ici la possibilité d'incarner Kilt (homme) ou Kilte (femme) comme héros. Il y a des mondes issus d'anciens jeux Mana et des mondes originaux construits spécialement pour Echoes of Mana.

Echoes of Mana se montre sur iOS et Android

Avant de parler du contenu de cette nouveauté, regardons le tout dernier trailer vidéo publié par l'éditeur Square Enix. On y découvre le gameplay tout en balayage, les personnages et bien plus encore.

Ce nouvel jeu que l'on peut classer dans les "action-RPG" propose une approche néo-rétro qui conserve le gameplay en 2D des titres des années 90, tout en profitant de la puissance des appareils modernes pour soigner la plastique. Ainsi, les développeurs nippons nous offrent des graphismes et des animations de très bonne facture, à la fois travaillés et dynamiques. Du côté des contrôles, ils sont simples, bien pensés et évidemment adaptés aux écrans tactiles avec des balayages et des taps intuitifs. Comme dans tout bon jeu de rôle japonais, Echoes of Mana dispose d'une certaine profondeur stratégique qui mêle attaque, défense, objets et compétences à collecter au fur et à mesure de votre progression dans l'aventure. Le tout avec un mode multijoueurs pour s'amuser entre amis. La seule question qui reste en suspens, c'est le modèle économique free-to-play qui doit être vérifié sur la durée. En effet, le jeu est gratuit mais possède une belle liste d'achats intégrés qui permettant d'acheter des cristaux, histoire de sauter certaines étapes.

Accessible aussi bien aux vétérans de la série qu'aux néophytes

Venez découvrir l'accomplissement de la « série Mana » au travers de cet Action-RPG !



Bref, comme il est gratuit et signé d'un des meilleurs spécialistes du genre, foncez tester Echoes of Mana sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Si vous préférez une expérience premium, vous pouvez jouer à Adventures of Mana et Secret of Mana, ainsi qu'au remake récent de Trials of Mana sur mobile.



PS : notez que la sortie officielle est positionnée au mercredi 27 avril 2022, cela vous laisse le temps de télécharger le jeu.

Télécharger le jeu ECHOES of MANA