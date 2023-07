Et zut, Square Enix annule finalement Just Cause Mobile

Annoncé lors des Game Awards 2020, Just Cause Mobile nous avait fait saliver. Après plusieurs reports, le jeu devait finalement sortir cette année. Mais c'était sans compter sur Square Enix qui a décidé d'arrêter les frais. Visiblement, le titre rencontrait de grandes difficultés dans son développement, sans qu'on en sache plus que ça.

Square Enix ne sortira pas Just Cause Mobile

C'est une mauvaise nouvelle qui a été confirmé sur Discord (via Reddit). Si vous ne nous croyez pas, même le compte Twitter officiel du jeu n'existe plus.



La maison-mère de Final Fantasy est passée par Anne-Lou Grosbois-Favreau pour officialiser l'arrêt de Just Cause Mobile, pourtant en accès anticipé depuis déjà plusieurs mois :

C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la fin du développement de Just Cause Mobile. À partir de demain, le 3 juillet 2023, le jeu ne sera plus disponible sur les boutiques en ligne. Il n'est jamais facile de faire une annonce de cette nature, surtout pour nos fans qui attendaient la sortie. Nous apprécions sincèrement le soutien que vous nous avez apporté.

Les joueurs de la version bêta de Just Cause Mobile qui ont acheté des Blue Diamonds "ont été intégralement remboursés sur votre compte Google Play le 24 février 2023".

Un jeu trop ambitieux ?

Just Cause Mobile, le jeu free-to-play annoncé en grandes pompes aux Game Awards 2020, promettait un monde ouvert de qualité AAA sur smartphones avec une campagne solo, du multijoueur coopératif jusqu'à quatre joueurs et un mode compétitif en ligne. Cependant, la sortie du jeu a été repoussée de 2021 à 2022, puis encore reportée à 2023. Malgré des accès anticipés dans certains pays, Just Cause Mobile ne sera finalement pas disponible dans le monde entier. Heureusement, ils pourront se consoler avec Just Cause 5, qui est en développement chez Avalanche Studios. Just Cause Mobile devait proposer une expérience d'action et de tir dans l'univers de Just Cause, avec une histoire originale et des personnages indépendants des jeux principaux. Il comprendrait une campagne solo complète, un mode multijoueur jusqu'à 30 joueurs et un mode coopératif pour quatre joueurs. Comme toujours dans la série, l'explosion serait au cœur du gameplay.