Final Fantasy VII : Ever Crisis s'offre une nouvelle bande-annonce (+ bêta Android)

En février 2021, lors de la présentation State of Play de Sony, Square Enix a annoncé pour la première fois Final Fantasy VII : Ever Crisis, un jeu mobile qui avait pour ambition de retracer toute l'histoire de la saga FF7, y compris les jeux dérivés et autres médias. Plus d'un an plus tard, en juin 2022, lors de l'événement Final Fantasy VII 25th Anniversary Celebration, nous avons eu un nouvel aperçu de Final Fantasy VII : Ever Crisis, avec la promesse de plus de détails et d'un bêta-test prévu plus tard dans l'année.



Cependant, au mois de décembre suivant, Square Enix a repoussé le test à l'été 2023. Nous y sommes et pour accompagner son annonce sur iOS et la bêta sur Android, l'éditeur a publié une nouvelle vidéo.

Final Fantasy VII Ever Crisis se rapproche

Revivez les moments les plus mémorables de FFVII et vivez l'aventure du jeune héros Sephiroth.



Découvrez les histoires classiques et nouvelles de l'univers de FFVII dans un style rétro combiné à des graphismes modernes magnifiquement rendus, facilement accessibles en déplacement. Faites équipe avec vos personnages préférés et personnalisez chacun d'entre eux avec des équipements et des armes emblématiques pour vaincre de puissants adversaires en mode solo ou coopératif.

La bonne nouvelle, c'est que les précommandes sont sur le point de démarrer, et comme c'est généralement le cas avec les jeux mobiles gratuits, vous pourrez débloquer différents niveaux de récompenses en vous pré-enregistrant sur iOS ou Android. Une bêta-test fermée démarre aujourd'hui sur Android, alors que certaines régions l'affichent sur l'App Store, en précommande. L'idée de Final Fantasy VII : Ever Crisis de réunir l'ensemble de l'univers en une seule expérience cohérente est très intéressante, encore faut-il qu'il connaisse un meilleur sort que Final Fantasy VII : The First Soldier.

