Final Fantasy VII Ever Crisis s'offre un crossover avec FF 9 (+ promo)

Le jeu compendium mobile de FF7 de Square Enix, Final Fantasy VII : Ever Crisis, s'offre une collaboration avec Final Fantasy IX cette semaine. L'annonce s'accompagne d'une bande-annonce de gameplay présentant la musique, les costumes et bien d'autres choses encore. Pour célébrer ce crossover, le studio nippon propose une réduction sur Final Fantasy IX pour une durée limitée sur iOS et Android. De quoi replonger dans l'un des meilleurs RPG de tous les temps.

FF 7 EVER CRISIS accueille FF 9

Au cours de cet événement spécial, Black Waltz apparaîtra en tant que boss dans Final Fantasy VII : Ever Crisis avec des personnages portant des vêtements de Final Fantasy IX. L'événement commence le 9 novembre, et la date de fin n'a pas encore été précisée.



Découvrez la bande-annonce originale :

Revivez les moments les plus mémorables de FFVII et vivez l'aventure du jeune héros Sephiroth.

Découvrez les histoires classiques et nouvelles de l'univers de FFVII dans un style rétro combiné à des graphismes modernes magnifiquement rendus, facilement accessibles en déplacement. Faites équipe avec vos personnages préférés et personnalisez chacun d'entre eux avec des équipements et des armes emblématiques pour vaincre de puissants adversaires en mode solo ou coopératif.

L'autre bonne nouvelle, c'est que Final Fantasy VII : Ever Crisis sera également disponible sur Steam dans le futur. Si vous souhaitez jouer à Final Fantasy VII : Ever Crisis sur mobile, vous pouvez le télécharger sur l'App Store pour iOS et le pré-enregistrer sur Google Play pour Android, car il n'est toujours pas ouvert au grand public chez Google.



Pour les fans, retrouvez Final Fantasy IX plus qu'àmoitié prix (soit 9,99 € au lieu de 21,99 €) dès maintenant sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Consultez notre test de FF 9 sur iPhone.

Télécharger le jeu gratuit FINAL FANTASY VII EVER CRISIS