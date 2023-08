Final Fantasy VII : Ever Crisis a une date de sortie sur mobile !

Après de multiples retard, Square Enix vient d'annoncer que Final Fantasy VII : Ever Crisis sortira enfin le 7 septembre prochain sur iOS et Android. FF7 Ever Crisis est un jeu mobile de type nostalgique qui vise à couvrir l'ensemble de l'histoire de Final Fantasy VII à travers les spin-offs, les jeux principaux et autres dérivés. Après avoir été révélé au début de l'année 2021, Final Fantasy VII : Ever Crisis s'apprête à sortir sur nos mobiles.

Final Fantasy VII Ever Crisis arrive sur mobile

Revivez les moments les plus mémorables de FFVII et vivez l'aventure du jeune héros Sephiroth.



Découvrez les histoires classiques et nouvelles de l'univers de FFVII dans un style rétro combiné à des graphismes modernes magnifiquement rendus, facilement accessibles en déplacement. Faites équipe avec vos personnages préférés et personnalisez chacun d'entre eux avec des équipements et des armes emblématiques pour vaincre de puissants adversaires en mode solo ou coopératif.

Présenté en grande pompe au Summer Game Fest en juin, avec une bêta Android, Final Fantasy VII : Ever Crisis peaufine son lancement avec des précommandes toujours disponibles. Regardez la bande-annonce de Final Fantasy VII : Ever Crisis ci-dessous :

L'idée est de vous faire revivre des scénarios épiques de FINAL FANTASY VII et CRISIS CORE, en attendant du contenu supplémentaire. Du côté de FF VII, c'est l'histoire de Cloud Strife, un SOLDAT d'élite devenu mercenaire, qui vous ait proposé. Cloud prête son aide à une organisation anti-Shinra : Avalanche, sans se douter des conséquences épiques qui l'attendent.



Pour CRISIS CORE, c'est l'histoire de Zack Fair, un jeune agent prometteur de l'unité d'élite de la Shinra, SOLDIER, qui vous attend. L'histoire se déroule sept ans avant les événements de FFVII. Suivez l'histoire des rêves et de l'honneur de Zack, ainsi que de l'héritage qui le lie à Cloud.



Le tout est particulièrement bien réalisé avec un look polygonal moderne et stylisé, inspiré du FFVII original. Les fans de la première heure devraient être ravis, car FF 7 est toujours considéré comme l'un des tout meilleurs RPG du monde, plus de vingt ans après ses débuts sur PS1. Quel bonheur de replonger dans les combats avec la mécanique de l'"Active Time Battle", de chercher des Materias, de lancer des invocations et autres qui ont fait la réputation du titre originel.

En outre, il se murmure que Square Enix fera probablement une promotion croisée entre Final Fantasy VII : Ever Crisis et le prochain jeu Final Fantasy VII Rebirth qui sortira au début de l'année 2024 sur PS5.

