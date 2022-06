L'excellent Final Fantasy 7 Ever Crisis se montre en vidéo

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir



À l'occasion de la célébration des 25 ans de Final Fantasy VII, Square Enix a annoncé beaucoup de choses dans son stream d'une dizaine de minutes. Les points forts sont sans aucun doute l'arrivée prochaine de Final Fantasy VII Rebirth sur PS5 et le portage de Final Fantasy VII Remake Intergrade qui sort aujourd'hui sur Steam.



Mais l'évènement a également donné des nouvelles des deux jeux mobiles Final Fantasy VII à venir. Final Fantasy VII The First Soldier collabore avec Crisis Core FF7 pour célébrer le nouveau remake de Crisis Core qui sort sur consoles et PC. La saison 3 de Final Fantasy VII The First Soldier est également disponible dès maintenant et jusqu'au 7 juillet.

Final Fantasy VII Ever Crisis bientôt en bêta

Regardez ci-dessous la nouvelle bande-annonce du 25e anniversaire de Final Fantasy Ever Crisis :

La nouvelle bande-annonce de Final Fantasy Ever Crisis commence par la phrase "Une autre possibilité de remake" et explique que le jeu couvrira toute la chronologie de Final Fantasy VII, avec toutes les histoires, y compris Advent Children et compagnie. En voilà une bonne nouvelle pour les fans de FF7 puisqu'il semble assez clair que les développeurs ont voulu garder l'esprit du titre originel.



La bêta de Final Fantasy Ever Crisis devrait sortir en 2022 dans des régions limitées sur iOS et Android. Rappelons que Final Fantasy Ever Crisis sera également un jeu gratuit. En attendant d'en savoir plus sur Final Fantasy Ever Crisis, vous pouvez télécharger gratuitement Final Fantasy VII The First Soldier.

Télécharger le jeu gratuit FFVII THE FIRST SOLDIER