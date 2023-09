Sorties jeux : Doomdepths, FINAL FANTASY VII EVER CRISIS et SOULS

Aujourd'hui, 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Doomdepths, FINAL FANTASY VII EVER CRISIS et SOULS.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

FINAL FANTASY VII EVER CRISIS (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.5, 1,2 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) LE JEU de la semaine, et même du mois. FF7 Ever Crisis est enfin disponible, deux ans après son annonce. Revivez les moments les plus mémorables de FFVII et vivez l'aventure du jeune héros Sephiroth.

Découvrez les histoires classiques et nouvelles de l'univers de FFVII dans un style rétro combiné à des graphismes modernes (mais fidèles au titre original paru sur PS1 il y a plus de 20 ans). Faites équipe avec vos personnages préférés et personnalisez chacun d'entre eux avec des équipements et des armes emblématiques pour vaincre de puissants adversaires en mode solo ou coopératif. Un RPG dantesque qu'il ne faut pas manquer, surtout qu'il est gratuit au téléchargement.



Télécharger le jeu gratuit FINAL FANTASY VII EVER CRISIS





Aura Kingdom 2 - Evolution (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.7.11, 1,6 Go, iOS 11.0, X-LEGEND ENTERTAINMENT CO., LT...) Plongez dans un vaste monde et immergez-vous dans une nouvelle aventure à la Genshin Impact.

Découvrez l'évolution d'un MMO animé dans le monde massif de Aura Kingdom, présentant 5 systèmes majeurs améliorés. Embarquez pour votre voyage héroïque avec d'étonnants Eidolons légendaires à vos côtés ! C'est beau et gratuit, du moins au départ. Télécharger le jeu gratuit Aura Kingdom 2 - Evolution





Club Boss (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0, 95 Mo, iOS 12.0, Joey Mallat) Club Boss est un jeu de simulation de gestion de football hors ligne, dans lequel vous créez votre propre club de football et le menez à la gloire.



Créez votre propre club de football dans Club Boss, le nouveau jeu de gestion de football au rythme rapide et addictif. Profitez d'un gameplay similaire à celui de Football Chairman et des statistiques et détails de Football Manager.



Commencez par le bas d'une ligue nationale de football et développez, financez et négociez votre club de football jusqu'au sommet de la pyramide du football. Télécharger le jeu gratuit Club Boss





Demigod Idle (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v3.1.3, 411 Mo, iOS 11.0, SuperPlanet) "Demigod Idle: L'Ascension d'une Légende" est un RPG d'action idle qui fusionne récompenses, action et stratégie. Incarnez un puissant demi-dieu doté des pouvoirs divins et démoniaques. Suite à une défaite contre l'Archange Michael et l'Archidémon Lucifer, vous avez perdu vos pouvoirs. Votre quête est de les récupérer pour vous venger. Évoluez rapidement grâce à un gameplay inactif et obtenez des récompenses exceptionnelles. Explorez la dualité de la lumière et des ténèbres dans cette aventure où vous passez de l'humanité à la divinité. Un jeu irrésistible pour ceux qui cherchent une expérience de jeu alliant action, stratégie et récompenses. Télécharger le jeu gratuit Demigod Idle





Doomdepths (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v0.32.11, 116 Mo, iOS 12.0, Kacper Jankowski) Embarquez pour un voyage aventureux dans ce jeu captivant de type roguelike au tour par tour. Il propose un système de progression sans classe et génère des objets et des améliorations de manière procédurale, ce qui garantit que chaque partie est unique. Personnalisez les capacités et les talents de votre personnage pour vivre une aventure entièrement personnalisée dans un monde immense qui regorge de dangers et d'émotions. Affrontez des ennemis redoutables, découvrez des trésors cachés et utilisez des stratégies astucieuses pour relever de formidables défis. Votre voyage vous permettra d'accéder à de puissantes capacités et améliorations, ce qui intensifiera le suspense à chaque tentative. Cependant, n'oubliez pas que la mort permanente vous guette, ajoutant du poids à chacun de vos choix. Télécharger le jeu gratuit Doomdepths





Lunar Lander Mission (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 116 Mo, iOS 12.0, Top Secret Developments) Pilotez votre vaisseau entre des plateformes d'atterrissage en basse gravité et participez à des compétitions sur les tableaux de classement en ligne.

Comparez vos meilleurs temps avec ceux des joueurs du monde entier. Êtes-vous le meilleur pilote ?

Inspiré du jeu original Lunar Lander d'Atari avec 3 vaisseaux spatiaux à piloter, 36 niveaux et d'autres à venir. Télécharger le jeu gratuit Lunar Lander Mission





Nuts & Bolts Puzzle (Jeu, Casse-tête / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2023.1, 145 Mo, iOS 12.0, Genix Lab) Bienvenue dans Nuts & Bolts Puzzle, une aventure de casse-tête stimulante ! Plongez dans des labyrinthes complexes de tôles, de boulons et d'anneaux de fer tordus, offrant des puzzles complexes et épiques. En tant que technicien expérimenté, votre tâche consiste à déverrouiller habilement les vis et à démêler les pièces de fer tordues au milieu d'un labyrinthe d'obstacles. Traversez des niveaux méticuleusement conçus, en affrontant un réseau de plaques métalliques, d'anneaux et de cordes enchevêtrés à chaque tournant. Libérez les pièces de fer en démêlant les cordes, et plongez-vous dans le monde complexe mais gratifiant de Nuts & Bolts. Certains niveaux présentent même des œuvres d'art en métal fabriquées à partir de plaques, tandis que d'autres vous obligent à utiliser une scie à main pour révéler de nouveaux chemins. Possédez-vous la vision et l'intelligence nécessaires à la conquête de ces labyrinthes urbains ? Télécharger le jeu gratuit Nuts & Bolts Puzzle





Pirates Boom Boom (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 512 Mo, iOS 12.0, Pirate's ArrBC, LLC) Plongez dans un jeu de tir arcade passionnant et visuellement époustouflant qui constitue un défi pour les débutants comme pour les experts. Suivez les aventures du Pirate et du Corbeau à bord de leur petit bateau en bois, alors qu'ils affrontent des vaisseaux fantômes, des kamikazes, des armadas et les flottes les plus redoutables de la haute mer.



Les caractéristiques incluent 99 niveaux en mode Arcade, vous permettant d'améliorer votre bateau, votre canon et votre corbeau en utilisant des talents. Collectez des pièces, des objets rares et des artefacts qui influencent le gameplay, et participez au classement dans quatre catégories. Le jeu est également doté d'une bande-son entraînante qui rehausse votre expérience de jeu. Rejoignez Pirate et Crow dans leur épopée maritime et prouvez vos talents dans ce jeu de tir d'arcade palpitant. Télécharger le jeu gratuit Pirates Boom Boom





Seven Knights Idle Adventure (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.03.00, 306 Mo, iOS 12.2, Netmarble Corporation) Un nouveau chapitre de l'aventure Seven Knights commence, avec de nouveaux héros et des visages familiers de précédentes éditions. Une fois de plus, vous vous engagez dans des combats stratégiques à 10 contre 10, offrant des batailles spectaculaires dans les donjons et l'arène.



Créez votre propre équipe de héros avec des personnages attachants de Seven Knights, rendant votre équipe unique et brillante.



Améliorez votre puissance sans même jouer grâce aux batailles automatiques qui rapportent de l'EXP et de l'or même lorsque vous êtes déconnecté. Télécharger le jeu gratuit Seven Knights Idle Adventure





SOULS (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 512 Mo, iOS 12.0, HABBY) SOULS débute avec une histoire de guerre ancienne où sept seigneurs, tourmentés par la cupidité, ont emprisonné les âmes des héros pour conquérir le monde. Votre mission est de libérer ces âmes emprisonnées, préservant ainsi le monde du mal et de la destruction. Vous êtes invité à vous lancer dans cette quête épique pour restaurer la liberté. Les caractéristiques du jeu incluent un magnifique style artistique, créant un monde immersif unique. Vous aurez plus de 60 héros à votre disposition, chacun avec ses compétences et sa personnalité distinctes. Utilisez une variété de héros et de compétences pour élaborer des stratégies dans ce jeu à l'esthétique incroyable. Reste que les mécaniques ne sont pas nouvelles. Télécharger le jeu gratuit SOULS





The Top Hat Club (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.0.48, 74 Mo, iOS 11.0, David Durham) Entrez dans ce club exclusif où les chapeaux sont un code vestimentaire strict. Le Top Hat Club est un jeu de plateforme dans lequel vous devez collecter le chapeau haut de forme à chaque niveau avant de pouvoir entrer dans le club. Il y a toute une série d'obstacles à surmonter, et le fait de collecter toutes les pièces de chaque niveau constitue un défi supplémentaire pour les joueurs les plus acharnés. Le jeu comprend plus de 30 niveaux, des récompenses et des secrets à débloquer. Le jeu est présenté en monochrome dans un style pseudo-victorien. Télécharger The Top Hat Club à 0,99 €





Nouveaux jeux payants iOS :

CYBER-LIP ACA NeoGeo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 167 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) CYBER-LIP est un jeu d'action publié en 1990 par SNK.

CYBER-LIP, l'ordinateur scientifique de pointe de l'armée, est soudainement devenu hors-la-loi !

Utilisez une variété d'objets et d'armes pour arrêter le massacre de toute l'humanité !

En mode deux joueurs, deux personnes peuvent travailler ensemble pour éliminer la cible. Télécharger CYBER-LIP ACA NeoGeo à 3,99 €





NINJA MASTERS ACA NeoGeo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 179 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) NINJA MASTER'S est un jeu de combat publié par SNK en 1996.

Il se déroule dans le monde de Zipangu, où douze guerriers féroces connus pour être des démons sur le champ de bataille, avec ou sans armes, s'affrontent de façon spectaculaire dans un déferlement de combos et d'attaques spéciales époustouflants.

Ne manquez rien de l'action, de la jauge de force pour augmenter les dégâts au mode Super Fired-up qui permet de réaliser des mouvements spectaculaires ! Télécharger NINJA MASTERS ACA NeoGeo à 3,99 €