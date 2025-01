Sorties jeux : The Dragon Odyssey, Sniper Elite 4, FINAL FANTASY+ et Skate City: New York

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment The Dragon Odyssey, Sniper Elite 4, FINAL FANTASY+ et Skate City: New York. A part les deux premiers, ils nécessitent TOUS un abonnement à Apple Arcade.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

The Dragon Odyssey (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.3, 2,4 Go, iOS 13.0, NEOCRAFT LIMITED) Plongez dans l'aventure épique de "The Dragon Odyssey", un jeu de qualité AAA où vous combattez des dragons et des légendes, que ce soit en solo ou avec des amis, dans un monde magique et vaste. Personnalisez votre héros parmi cinq classes et six races, améliorez vos compétences et équipements, et explorez pour découvrir des trésors et des objets légendaires. Profitez d'un gameplay dynamique et rapide avec des graphismes de console, des contrôles intuitifs et la possibilité de jouer sur différentes plateformes. Télécharger le jeu gratuit The Dragon Odyssey



Sniper Elite 4 (Jeu, Aventure / Action, , v1.1, 1,9 Go, iOS 17.0, Rebellion Games) Après avoir été bien accueilli sur consoles, Sniper Elite 4 débarque sur mobile. Ainsi, on retrouve un gameplay immersif durant la Seconde Guerre mondiale, où vous jouez Karl Fairburne sur la côte italienne pour libérer le pays du fascisme. Le jeu se distingue par ses vastes niveaux de campagne, un système balistique réaliste, et une célèbre caméra aux rayons X pour des éliminations détaillées. Avec des millions de joueurs, il est acclamé pour son authenticité, est compatible avec divers appareils Apple, et supporte à la fois les commandes tactiles et les manettes. Télécharger le jeu gratuit Sniper Elite 4

FINAL FANTASY+ (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v0.9.0, 387 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) Final Fantasy+, version spéciale Apple Arcade, est une réédition modernisée en 2D du premier jeu de la saga. Les joueurs suivent les Guerriers de la Lumière dans leur quête pour restaurer la puissance des cristaux et sauver le monde de l'obscurité. Le jeu présente des graphismes pixel art revisités par Kazuko Shibuya, une bande-son réorchestrée par Nobuo Uematsu, et un gameplay amélioré avec une interface actualisée, des combats automatiques, la prise en charge des manettes, ainsi que des options pour désactiver les rencontres aléatoires et booster l'expérience, tout en préservant l'essence de l'original. Télécharger le jeu FINAL FANTASY+



Skate City: New York (Jeu, Action, , v1.0, 878 Mo, iOS 13.0, Snowman) Après Skate City et sa version Tokyo, Skate City: New York vous emmène dans les rues iconiques de New York pour une immersion totale dans le monde du skateboard. Vous y effectuerez des combos complexes sur des lieux de skate célèbres, en esquivant les obstacles urbains comme les taxis et les passants. Explorez la ville avec ses tunnels de métro, ses souterrains et ses zones côtières, grâce à une génération procédurale qui renouvelle constamment les parcours. Que vous soyez novice ou expert, un guide interactif vous aide à maîtriser les figures. Le jeu offre un mode Free Skate pour personnaliser vos sessions et un mode Défi pour évaluer vos compétences. Uniquement sur Apple Arcade. Télécharger le jeu Skate City: New York

Gears & Goo (Jeu, Stratégie, , v0.2, 1,5 Go, iOS 1.0, Resolution Games AB) Gears & Goo est un jeu d'action où vous commandez les Sodariens pour contrôler le sodalite, en gérant des ouvriers, des tourelles et des troupes uniques, tout en utilisant des sorts stratégiques. Le jeu inclut une campagne rejouable axée sur la collecte d'étoiles et l'amélioration des unités, avec une interface simple mais profonde. Il offre un mélange parfait de simplicité et de stratégie pour un gameplay captivant. Seulement sur Apple Arcade Télécharger le jeu Gears & Goo

Three Kingdoms HEROES (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 703 Mo, iOS 13.0, KOEI TECMO GAMES CO., LTD.) "Three Kingdoms HEROES" est un jeu de stratégie au tour par tour, spécialement conçu pour Apple Arcade, inspiré par des jeux comme le shogi et les échecs, où la clé de la victoire repose sur la tactique et l'ingéniosité. Formez votre équipe avec des généraux renommés de "Romance of the Three Kingdoms", chacun avec ses propres "Stratagèmes" ou compétences uniques. Le jeu propose des mécaniques de jeu simples mais riches, où la planification et l'utilisation stratégique des compétences sont cruciales. En mode solo, vous affrontez "GARYU", une IA experte en tactique militaire, avec divers niveaux de difficulté à surmonter. Télécharger le jeu Three Kingdoms HEROES



Trials of Mana+ (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v0.0.4, 3,3 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) "Trials of Mana" est maintenant disponible sur Apple Arcade, permettant aux fans et aux nouveaux venus de vivre une quête épique dans l'univers de Mana. Suivez les héros dans leur mission pour sauver le monde des forces maléfiques désireuses de libérer les bénévodons, monstres destructeurs enfermés dans les pierres de Mana. Le jeu présente un combat dynamique, des graphismes 3D soignés, et un développement de personnages avec plus de 300 compétences et diverses classes à découvrir, avec 4 niveaux de difficulté pour ajuster le challenge à votre goût. Télécharger le jeu Trials of Mana+



Rodeo Stampede+ (Jeu, Action, , v1.0, 757 Mo, iOS 13.0, Featherweight Games Pty Limite...) Encore un jeu Apple Arcade. Plongez dans une aventure palpitante à travers la savane, en chevauchant des buffles, des éléphants et d'autres créatures fascinantes. Apprivoisez des bêtes sauvages, explorez des paysages magnifiques et développez un zoo unique où dinosaures et animaux exotiques vivent ensemble. Accumulez des récompenses en administrant votre empire zoologique et émerveillez vos visiteurs avec des espèces captivantes tout au long de votre périple. Télécharger le jeu Rodeo Stampede+