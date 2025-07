Tennis Manager 25 offre action et gestion sur mobile !

Rebound change son fusil d'épaule en passant de Tennis Manager Mobile à Tennis Manager 25: My Player (TM25 MY), disponible en précommande sur iOS et Android. Cette fois, l’accent est mis sur vous : créez votre propre étoile du tennis et guidez-la des tournois juniors jusqu’à la légende mondiale, avec la possibilité de jouer vous-même sur le court.

Découvrez Tennis Manager 25

Un RPG sportif

Comme l'expliquent les développeurs, TM25 MY est un RPG qui combine une stratégie de gestion poussée avec un mode carrière immersif. Plutôt que de diriger une équipe, comme dans les titres précédents de Rebound, vous tracerez le parcours de votre propre joueur, des circuits juniors aux triomphes des Grands Chelems. C’est une histoire d’ambition, de détermination et de quête d’immortalité dans le tennis.

Un vrai jeu de tennis

Pour la première fois dans la série, vous allez pouvoir mettre en pratique votre stratégie et vos conseils dans des matchs en 3D en temps réel. Vous disputerez chaque point sur le court tout en gérant les exigences hors terrain, comme l’entraînement, les médias et le développement de votre marque personnelle. Le moteur graphique est plutôt plaisant, le jeu étant d'ailleurs déjà disponible sur Mac et PC via Steam pour ceux que cela intéresse.

Un style propre

Comme vous vous en doutiez, vos choix définissent votre style de jeu, votre progression et votre réputation dans Tennis Manager. Créez un personnage entièrement personnalisable à votre image, qu’il s’agisse d’un joueur de fond de court puissant, d’un attaquant rusé au filet ou d’un hybride unique. Tennis Manager 25 offre une profondeur tactique inédite pour la catégorie, mais il faudra le vérifier iPhone (ou Android) en main.



Si jouer des matchs n'est pas une nouveauté sur mobile, gérer aussi le stress, le mental et le développement de votre joueur à long terme est original.

Disponibilité

Prévu pour un lancement mondial fin août 2025, juste à temps pour l’US Open, vous pouvez dès maintenant précommander Tennis Manager 25 sur App Store pour iOS et Play Store pour Android. Rappelons que le meilleur jeu de tennis mobile actuel reste probablement Virtua Tennis, désormais gratuit. Nous n'avions pas du tout apprécié Tennis Clash, une pompe à fric.

Télécharger le jeu Tennis Manager 25 - MY PLAYER