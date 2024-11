La version 1.6 de Stardew Valley mobile offre un multijoueur caché !

Les fans de Stardew Valley qui aiment la version mobile peuvent exulter, elle vient de recevoir la mise à jour 1.6 tant attendue, propulsant le jeu sur iPhone et Android au même niveau que le jeu principal sur consoles, Mac et PC. Remplie de nouveaux contenus, elle promet de relancer l'intérêt du célèbre simulateur de ferme. Voici un aperçu des nouveautés, dont une cachée qui vaut le détour ! Bien sûr, nous vous dévoilons l'astuce pour y accéder.

Les nouveautés de Stardew Valley sur mobile

Nouveaux événements et objets

Tout d'abord, la version 1.6 introduit trois nouveaux festivals — le Festival du désert, le Derby de la truite et le SquidFest — qui viennent enrichir un calendrier de jeu déjà bien chargé. Les joueurs peuvent également explorer un tout nouveau type de ferme, les Meadowlands, et choisir parmi de nouvelles races d’animaux de compagnie. En plus de cela, des décorations saisonnières, de nouveaux objets et des améliorations comme des cascades et des tenues d’hiver pour les PNJ ajoutent une touche de personnalisation supplémentaire.

Mécaniques de jeu améliorées

Autre nouveauté importante avec les livres de compétences qui font leur apparition, permettant aux joueurs de développer de nouvelles aptitudes, tandis que les frénésies de pêche et un système de maîtrise avancé pour le jeu en fin de partie ajoutent de nouveaux défis pour une rejouabilité encore étendue.



Les nouvelles configurations de la mine augmentent également la variété, et une série d’améliorations de qualité de vie et d’optimisations de performance rendent le jeu plus fluide que jamais.

Si l’attrait de Stardew Valley n’est plus à prouver, ces nouveautés apportent un supplément qui plaira autant aux joueurs de longue date qu’à ceux qui envisagent de se lancer. La mise à jour est déjà disponible sur iOS, et devrait arriver bientôt sur Android. Mais ce n'est pas tout, car les développeurs ont inséré une surprise : le mode multijoueur !

Le code à taper pour accéder au multijoueur

Nouveau mode multijoueur caché sur mobile

En effet, un mode multijoueur caché est désormais accessible pour la première fois sur Android et iOS. Cette fonctionnalité permet aux joueurs mobiles de rejoindre les fermes des autres, comme sur les versions pour ordinateurs et consoles, pour travailler ensemble en temps réel. Pour se connecter, il faut entrer manuellement une adresse IP, un système qui fonctionne mieux en réseau local, mais qui permet aussi aux appareils mobiles de se connecter à des fermes hébergées sur PC.

Le multijoueur sur mobile fonctionne de manière similaire aux autres plateformes, bien qu’il n’y ait pas de fonction de découverte de ferme. Pour une expérience optimale, il est recommandé d’utiliser un appareil mobile haut de gamme connecté à un réseau Wi-Fi local (ou un câble Ethernet via le port USB-C par exemple), notamment lors de la connexion à une ferme hébergée sur PC.

Comment accéder au mode multijoueur ?

L’accès au mode multijoueur n’est pas immédiatement visible dans l’application mobile. Pour l’activer, les joueurs doivent le débloquer grâce à un code "secret" sur l’écran de démarrage, une sorte de Konami code, les plus anciens comprendront.



En appuyant sur les feuilles autour du logo "Stardew Valley" dans cet ordre — haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite (↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← →) — suivi du bouton "?" dans le coin inférieur droit, le bouton "Coop" apparaîtra. Les joueurs pourront alors entrer une adresse IP et commencer une partie à plusieurs. Consultez le site officiel pour en savoir plus sur le mode multi caché !

Voilà qui devrait déclencher une vague de téléchargements, non ? Rendez-vous sur l'App Store ou le Play Store.

Télécharger Stardew Valley à 5,99 €