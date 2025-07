Company of Heroes lance le multijoueur cross-platform mobile et Switch

Company of Heroes fait partie des meilleurs jeux de stratégie en temps réel (RTS), et compte bien le rester. Ce classique basé sur les évènements de la Seconde Guerre mondiale développé par Relic Entertainment a connu de nombreuses rééditions, y compris sur mobile avec la "Collection" sortie en 2022. Désormais, une nouvelle mise à jour de la Company of Heroes Collection introduit le multijoueur en cross-play sur la Nintendo Switch, permettant de jouer avec les utilisateurs sur iOS et Android. Le mode multi simple était sorti fin 2023.

Company of Heroes est jouable avec tous ses amis

Dans ce jeu stratégique, les joueurs peuvent commander les Alliés ou l'Axe, luttant pour contrôler la carte, construire des avant-postes et déployer des unités, véhicules et artilleries authentiques de la Seconde Guerre mondiale. La fonctionnalité de cross-play, déjà populaire sur mobile, réunit désormais les joueurs Switch avec une communauté mondiale, leur permettant de tester leurs compétences tactiques sur divers champs de bataille, qu'ils incarnent la Wehrmacht, l'élite Panzer, l'armée américaine ou la 2e armée britannique.



Cette intégration du cross-play souligne l'importance croissante du jeu mobile dans le paysage du gaming.

Notre avis sur Company of Heroes

Company of Heroes, brillamment porté par Feral Interactive, distille une expérience RTS fluide et intemporelle, même pour les fans inconditionnels. Sa profondeur stratégique demande réflexion et attention, avec une difficulté progressive et des mécaniques finement travaillées. Bien que le choix de factions soit limité, le jeu brille par son gameplay adapté au tactile, ses missions haletantes et ses graphismes soignés. Accessible aux novices grâce à un tutoriel clair, cette version mobile de Company of Heroes Collection se démarque par l’absence d’achats intégrés et un rythme soutenu. Que du bonheur, d'autant que le titre est moins cher qu'à son lancement.

Télécharger Company of Heroes Collection à 14,99 €