Rush Rally 3 ajoute le multijoueur cross-platform !

La dernière mise à jour de Rush Rally 3, l'excellent jeu de course de Brownmonster, est tout sauf inutile. Il s'agit d'une version très importante, car elle ajoute le multijoueur cross-platform, ce qui veut dire que vous allez pouvoir affronter les joueurs du monde entier, peu importe s'il sont sur iOS, Android, Nintendo Switch ou autre PC. Une excellente nouvelle qui s'accompagne d'autres changements intéressants.

Rush Rally 3 se met à jour

Près de quatre ans après sa sortie initiale (et notre test), Rush Rally 3 continue de s'améliorer avec plusieurs nouveautés. Outre le mode multi amélioré qui devrait relancer l'intérêt en ligne, vous pouvez maintenant ajuster la position du HUD (les indicateurs superposés à la course) à différents endroits. On trouve également dans cette version 1.126 des graphismes améliorés sur les derniers appareils, notamment avec plus de particules et de poussière, ainsi qu'un support approprié pour les grands écrans.

Pour ceux qui l'auraient manqué, Rush Rally 3 est certainement la simulation de rallye la plus authentique et réaliste qui existe sur l'App Store.



Les petits gars de Brownmaster nous propose des courses à 60 images / seconde, dans toutes les conditions et sur tous les sols possibles. Rouler de jour, de nuit, sous la pluie, sur la neige ou la terre battue n'est jamais pareil, et chaque paramètre modifie la prise en main et remettent en cause les aptitudes du pilote qui sommeille en vous. Le titre est d'ailleurs compatible avec les manettes.



Pour ne rien gâcher, les véhicules se déforment à chaque contact grâce à un moteur graphique de premier ordre. À chaque instant, sur l'une des 72 pistes, on sent la passion du studio qui bénéficie désormais de près de 20 ans d'expérience en la matière.

Qui a déjà joué à un Rush Rally ? Vous préférez RR 3 ou RR Origins qui est un mix entre le premier et le troisième opus avec une vue de haut ?



Télécharger Rush Rally 3 à 5,99 €