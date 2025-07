La bêta publique pour iOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et AirPods

Apple a publié les premières bêtas publiques pour iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, tvOS 26, watchOS 26, ainsi que des mises à jour de firmware pour les AirPods Pro 2 et AirPods 4, disponibles pour les testeurs bêta publics inscrits sur le site bêta d’Apple.



Ces bêtas correspondent à la quatrième bêta pour développeurs publiée plus tôt cette semaine et peuvent être téléchargées via l’application Réglages des appareils respectifs.

Comment installer les bêtas publiques

Comme expliqué dans notre tutoriel, il suffit de se rendre sur le site beta.apple.com depuis son appareil et de suivre la marche à suivre, qui comporte notamment le fait de renseigner le mail utilisé sur le site d’Apple dans votre iPhone en vous rendant dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta. Il en va de même pour le Mac par exemple.

iOS 26

iOS 26 et iPadOS 26 introduisent le design Liquid Glass, axé sur la transparence avec des animations dynamiques pour les icônes, menus et barres de navigation, ainsi qu’une esthétique arrondie. Les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence incluent Visual Intelligence pour les captures d’écran, un suivi de commandes amélioré dans Cartes, de nouvelles options dans Rappels, et la traduction en direct pour Messages, Téléphone et FaceTime. Image Playground propose des options style ChatGPT, et Genmoji permet de combiner plusieurs emojis. La fonction Spatial Scene donne un effet 3D aux photos 2D, Safari bénéficie d’une navigation mise à jour, et l’application Téléphone inclut le filtrage d’appels et l’assistance en attente. Messages prend en charge les arrière-plans personnalisables et les sondages, Apple Music propose AutoMix, CarPlay a une interface repensée, et de nouvelles applications Apple Jeux et Aperçu arrivent sur iPhone.

macOS 26

macOS Tahoe adopte également le design Liquid Glass pour les icônes, dossiers, Dock, et les Control Center et Menu Bar personnalisables. Safari présente un nouveau design d’onglets et une barre latérale repensée, et l’application Téléphone, désormais sur Mac, prend en charge les appels Wi-Fi avec filtrage et assistance en attente. Spotlight offre une recherche améliorée et des actions sans ouvrir d’application, et une nouvelle application Jeux inclut une surcouche de jeu. Les développeurs ont accès à Metal 4.

watchOS 26

watchOS 26 adopte lui aussi l’esthétique Liquid Glass et introduit Workout Buddy, une fonction d’Apple Intelligence pour motiver pendant les entraînements. L’application Exercice est repensée, Smart Stack propose de meilleures suggestions, et Messages inclut la traduction en direct et des réponses intelligentes améliorées. L’application Téléphone prend en charge le filtrage d’appels et l’assistance en attente, et une nouvelle application Notes permet de créer et consulter des notes au poignet. Sans oublier un nouveau geste pour supprimer une notification.

tvOS 26

tvOS 26 intègre évidemment le Liquid Glass, avec des améliorations comme Apple Music Sing utilisant un iPhone comme microphone, des outils de traduction de paroles, des notifications d’appels FaceTime, de nouveaux économiseurs d’écran aériens, et une intégration de haut-parleurs AirPlay.

AirPods

Les AirPods Pro 2 et AirPods 4 bénéficient de mises à jour de firmware améliorant la qualité audio pour les appels et enregistrements, et ajoutant une fonction de télécommande pour l’application Appareil photo, si appairé avec un iPhone ou un Mac sous iOS 26 / macOS 26. Une nouvelle option d’installation de firmware est disponible via les réglages des AirPods sur les appareils sous iOS 26, iPadOS 26 ou macOS Tahoe.

visionOS 26 et HomePodOS 26

Aucune bêta publique pour visionOS 26 n’est disponible, mais un logiciel HomePod 26 est prévu pour les testeurs.