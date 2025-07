iOS 26 synchronise les accès Wi-Fi publics entre vos appareils

Comme prévu, avec iOS 26 et iPadOS 26, Apple a déployé une nouvelle fonctionnalité pratique qui simplifie la connexion aux réseaux Wi-Fi publics sur les iPhones et iPads. C'était annoncé pour iOS 19, c'est finalement sous la bannière d'iOS 26 que l'on découvre ce changement.

Les réseaux Wi-Fi captifs, souvent présents dans des lieux comme les hôtels, les cafés, les aéroports et les salles de sport, nécessitent de remplir un formulaire web pour y accéder. Max Weinbach, analyste chez Creative Strategies, a remarqué que les identifiants de connexion pour ces réseaux sont désormais automatiquement partagés entre les iPhones et iPads exécutant iOS 26 et iPadOS 26.

Par exemple, lors d’un séjour dans un hôtel Hilton, l’iPhone de Weinbach lui a proposé d’utiliser les informations de connexion Wi-Fi déjà saisies sur son iPad, qui était connecté au réseau de l’hôtel. Cette fonctionnalité devrait probablement s’étendre à macOS 26, facilitant ainsi la connexion de plusieurs appareils Apple à ces réseaux.

Oh cool iOS and iPadOS 26 synced the WiFi details from my iPad to my iPhone to connect to the WiFi pic.twitter.com/eGxkPRlTMa