Apple prépare un contrôle intelligent de la température pour Maison sur iOS 26

Apple continue d’améliorer son écosystème domotique. Une nouvelle fonctionnalité repérée dans du code interne révèle l’arrivée prochaine d’un thermostat adaptatif pour l’application Apple Home. Mieux encore, cette fonctionnalité serait reliée à Apple Maps (Plans). On vous explique tout.

Apple prépare une évolution importante pour son application Apple Home (Maison en français) : un système de régulation automatique de la température, piloté par l’intelligence artificielle. Cette nouveauté a été repérée dans du code interne et devrait arriver dans une future mise à jour.

Appelé provisoirement Adaptive Temperature Control, ce mode permettrait d’ajuster automatiquement le chauffage ou la climatisation selon plusieurs éléments : vos habitudes quotidiennes, la météo extérieure et la présence réelle de personnes dans la maison. L’objectif est d’offrir un confort constant tout en optimisant la consommation d’énergie.

Avec ce système, Apple cherche à rendre la maison connectée plus simple à gérer. Plutôt que de créer des scènes et des réglages manuellement, l’IA analyserait en continu vos besoins pour adapter la température pièce par pièce, de manière totalement automatique.

La fonction devrait être intégrée à l’écosystème HomeKit, ce qui signifie qu’elle fonctionnerait avec les thermostats et accessoires connectés déjà compatibles. Les utilisateurs qui ont migré vers la nouvelle architecture HomeKit seront probablement les premiers à en bénéficier.

L’application pourrait aussi s’appuyer sur Apple Plans pour ajuster la température en fonction de vos trajets et de votre localisation. Par exemple, si vous approchez de chez vous, le chauffage pourrait s’activer automatiquement pour que la maison soit à bonne température à votre arrivée. À l’inverse, si l’app détecte que vous partez en voyage plusieurs jours, elle pourrait baisser la température pour éviter toute consommation inutile. Ce lien entre Maisnj et Plans rendrait la gestion énergétique encore plus intelligente et proactive.

Apple n’a pas encore confirmé cette nouveauté, mais elle pourrait être lancée avant la fin d'année. L’arrivée du HomePod avec écran devrait renforcer les automatisations domestiques, devrait également accompagner ce thermostat adaptatif.

Avec ce système, Apple promet une maison plus intelligente et économe. Le réglage automatique permettrait de réduire la consommation d’énergie en évitant de chauffer ou refroidir inutilement, tout en maintenant un confort constant sans aucune action manuelle. Une avancée qui pourrait rendre l’écosystème HomeKit encore plus pratique au quotidien.

"Adaptive Temperature" hidden in iOS 26 beta Home app



Just as Maps learns your daily routes, HomeKit will soon learn your comings and goings (predicting when you’re rolling in the driveway or headed out of town for days on end) and automatically tweak your thermostat to match.… pic.twitter.com/kmGynJWUSH