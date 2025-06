Apple annonce des nouveautés de contrôle parental dans iOS 26

Apple déploie une mise à jour majeure de ses contrôles parentaux avec iOS 26 et ses systèmes d'exploitation à venir cet automne. Ces nouvelles fonctionnalités renforcent considérablement la protection des enfants en ligne, notamment avec un système d'autorisation parentale pour les nouveaux contacts et un partage contrôlé de l'âge avec les applications.

Un contrôle renforcé des communications

La nouveauté la plus marquante concerne la gestion des communications. Désormais, les enfants devront obtenir l'autorisation de leurs parents avant de pouvoir communiquer avec de nouveaux numéros de téléphone. Cette demande apparaîtra directement dans l'application Messages, où les parents pourront approuver ou refuser d'un simple geste.

Cette fonctionnalité s'étend également aux applications tierces grâce au nouveau framework PermissionKit. Les développeurs pourront intégrer ce système d'autorisation parentale pour permettre aux enfants de demander la permission de chatter, suivre ou ajouter des utilisateurs dans leurs applications. Une approche qui rappelle la philosophie d'Apple de laisser le contrôle aux utilisateurs tout en simplifiant les processus.

Apple élargit également ses protections aux adolescents de 13 à 17 ans, qui bénéficieront automatiquement de filtres de contenu web et de Communication Safety, même s'ils possèdent un compte Apple standard plutôt qu'un compte enfant.

Partage d'âge intelligent et classifications affinées

L'autre nouveauté notable permet aux parents de partager la tranche d'âge de leur enfant avec les applications, sans révéler la date de naissance exacte. Cette fonctionnalité utilise une nouvelle API "Declared Age Range" qui permet aux développeurs d'adapter leurs contenus selon l'âge, tout en préservant la vie privée.

Cette approche répond intelligemment aux pressions législatives croissantes, notamment au Texas et en Utah qui ont adopté des lois sur la vérification d'âge dans les boutiques d'applications. Apple propose ainsi une alternative respectueuse de la confidentialité face aux demandes de vérification d'identité plus intrusives.

Les classifications d'âge de l'App Store évoluent également avec l'ajout de catégories plus précises : 12+, 16+ et 18+. Ces nouvelles classifications offriront aux parents une meilleure compréhension du contenu approprié pour leurs enfants et permettront aux développeurs d'être plus précis dans leurs évaluations.

Communication Safety s'enrichit pour détecter et flouter la nudité dans les appels FaceTime et les albums partagés dans Photos, étendant ainsi sa protection au-delà des messages texte traditionnels.



Toutes les nouveautés sont disponibles dans le communiqué d'Apple. Rappelons également notre tutoriel pour configurer un iPhone pour son enfant.