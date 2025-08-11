Apple ajoute la sonnerie Little Bird et six variantes pour Reflet

sonnerie pour iphone icone app ipa iphoneDans la sixième bêta d'iOS 26, Apple a enrichi l'expérience téléphonique de l'iPhone en introduisant six nouvelles variantes de la sonnerie emblématique « Reflection » (Reflet en français), qui est la sonnerie par défaut des iPhone depuis 2017. La firme en profite pour introduire Little Bird.

De nouvelles sonneries sur iPhone

Ces variantes, nommées Buoyant, Dreamer, Tech, Pop, Reflected et Surge, offrent de nouvelles interprétations du son classique. À noter, la variante "Reflet" est identique à l'option « Alt 1 » ajoutée précédemment dans la deuxième bêta d'iOS 26.

Parallèlement, Apple a également lancé une toute nouvelle sonnerie appelée Little Bird, distincte de la famille "Reflet".

Vous pouvez les écouter ici grâce à Aaron sur X :

La sonnerie Reflection originale reste la sonnerie par défaut, donc les utilisateurs qui préfèrent l'une des nouvelles variantes ou Little Bird devront la sélectionner manuellement. Pour découvrir et définir ces nouveaux sons, accédez à l'application Réglages, touchez Sons et vibrations, sélectionnez Sonnerie, touchez "Reflet", puis choisissez parmi les variantes disponibles. Vous pouvez écouter toutes les nouvelles sonneries ci-dessous pour trouver celle qui convient parfaitement à votre appareil.

Une gestion des sonneries facilité

Dans la même veine sur iOS 26, Apple a simplifié le processus de sonneries à partir d’un simple fichier audio. Auparavant, les utilisateurs devaient passer par l’application GarageBand pour créer et attribuer des sonneries personnalisées, mais iOS 26 supprime cette étape, rendant le processus plus convivial et accessible directement via l’app Fichiers.

iOS 26 devrait être déployé pour tous les utilisateurs en septembre, apportant de nombreuses nouveautés d'iOS 26 déjà vues sur iSoft, dont le nouveau design Liquid Glass.

2 réactions

OzVirtu - iPhone premium

Donc pour l’instant, pour iOS 26, on aura le droit au liquid glass et aux sonneries, pour le reste faudra attendre la version 26.4, Tim Cook, il est temps de partir [retard sur tout, design des iphones deguelasses, chaque année c’est de pire en pire].

11/08/2025 à 22h38

Gwaview - iPhone premium

J’adore !

11/08/2025 à 21h48

