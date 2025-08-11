Apple ajoute la sonnerie Little Bird et six variantes pour Reflet

Dans la sixième bêta d'iOS 26, Apple a enrichi l'expérience téléphonique de l'iPhone en introduisant six nouvelles variantes de la sonnerie emblématique « Reflection » (Reflet en français), qui est la sonnerie par défaut des iPhone depuis 2017. La firme en profite pour introduire Little Bird.

De nouvelles sonneries sur iPhone

Ces variantes, nommées Buoyant, Dreamer, Tech, Pop, Reflected et Surge, offrent de nouvelles interprétations du son classique. À noter, la variante "Reflet" est identique à l'option « Alt 1 » ajoutée précédemment dans la deuxième bêta d'iOS 26.

Parallèlement, Apple a également lancé une toute nouvelle sonnerie appelée Little Bird, distincte de la famille "Reflet".



Vous pouvez les écouter ici grâce à Aaron sur X :

A 7th new ringtone, this one is a new original one called Little Bird pic.twitter.com/0O5bcIhwGf — Aaron (@aaronp613) August 11, 2025

La sonnerie Reflection originale reste la sonnerie par défaut, donc les utilisateurs qui préfèrent l'une des nouvelles variantes ou Little Bird devront la sélectionner manuellement. Pour découvrir et définir ces nouveaux sons, accédez à l'application Réglages, touchez Sons et vibrations, sélectionnez Sonnerie, touchez "Reflet", puis choisissez parmi les variantes disponibles. Vous pouvez écouter toutes les nouvelles sonneries ci-dessous pour trouver celle qui convient parfaitement à votre appareil.

Une gestion des sonneries facilité

Dans la même veine sur iOS 26, Apple a simplifié le processus de sonneries à partir d’un simple fichier audio. Auparavant, les utilisateurs devaient passer par l’application GarageBand pour créer et attribuer des sonneries personnalisées, mais iOS 26 supprime cette étape, rendant le processus plus convivial et accessible directement via l’app Fichiers.



iOS 26 devrait être déployé pour tous les utilisateurs en septembre, apportant de nombreuses nouveautés d'iOS 26 déjà vues sur iSoft, dont le nouveau design Liquid Glass.