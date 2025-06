iOS 26 cache une nouvelle sonnerie, probablement pour l’iPhone 17

Apple a dissimulé une nouvelle sonnerie dans le code d’iOS 26, découverte dans la première bêta pour développeurs. Cette sonnerie est une version réimaginée de la sonnerie Reflection, qui est la sonnerie par défaut des iPhones depuis le lancement de l’iPhone X en 2017. Cependant, cette nouvelle variante n’est pas encore accessible, car elle ne figure pas parmi les sonneries disponibles dans l’application Réglages de la bêta d’iOS 26.

Il n’est pas encore confirmé si Apple prévoit de publier officiellement cette sonnerie dans les versions bêta ultérieures d’iOS 26 ou dans la version publique finale. En tout cas, la découverte a été initialement mise en lumière sur X par le compte @8810cfw, qui a ensuite été reposté par le compte bien connu du collectionneur et leaker ShrimpApplePro, augmentant ainsi sa visibilité au sein de la communauté Apple.

D’autres ont ensuite pu vérifier indépendamment l’existence de cette sonnerie cachée nommée ReflectionAlt1-EncoreRemix. L’hypothèse la plus probable est qu’Apple pourrait réserver son lancement officiel pour la gamme iPhone 17, prévue le mois de septembre de cette année, peut-être comme une signature sonore pour les nouveaux modèles.

iOS 26 has a glassy new ringtone called "ReflectionAlt1-EncoreRemix"



It's not live yet in the beta but it is present in the filesystem. Perhaps an iPhone 17 exclusive? pic.twitter.com/TxEAz9Ro6F