iMessage introduit un nouveau système de filtrage avec iOS 26

iMessage filtre par "Brouillons", "Envoyer plus tard"

Avec iOS 26, Apple améliore l’application Messages en introduisant un nouveau système de filtrage qui permet de mieux organiser vos conversations. Parmi les nouveautés, un dossier Brouillons fait son apparition, pour afficher uniquement les discussions comportant des messages en cours de rédaction. Cette fonctionnalité s’avère particulièrement pratique pour les utilisateurs multitâches.

Le nouveau système repose sur un bouton de filtre situé en haut à droite de l’écran. Il ouvre un menu contextuel proposant différentes catégories : Messages, Spam, Supprimés récemment, mais aussi des filtres contextuels comme "Brouillons". Ce dernier apparaît automatiquement dès que vous commencez à rédiger un message sans l’envoyer.

iOS 26 rend le filtrage encore plus utile grâce à des options dynamiques. Par exemple, un filtre "Envoyer plus tard" apparaît si vous avez programmé un message, et le filtre "Non lu" est disponible lorsque des conversations n’ont pas encore été consultées. Ces filtres permettent de retrouver rapidement les discussions pertinentes sans perdre de temps à les chercher manuellement.

Lorsqu’un filtre est actif, le bouton devient bleu pour signaler la vue filtrée. Il suffit d’un tapotement pour désactiver le filtre et revenir à la liste complète des conversations. Ce système rend la gestion des messages plus efficace et intuitive, surtout pour ceux qui jonglent avec plusieurs discussions au quotidien.

Le nouveau système de filtrage dans iMessage offre enfin un moyen simple et rapide de retrouver ses messages en cours de rédaction, de programmer ou de consulter des messages non lus. Grâce à cette amélioration, iOS 26 facilite la gestion de vos conversations et vous aide à ne jamais perdre le fil.



Rappelons qu’il est également enfin possible de personnaliser le fond d’écran d’une conversation depuis iOS 26.