iMessage ne s'active pas sur iOS 26 ? Apple donne une solution

iOS 26 provoque depuis sa sortie fin septembre quelques désagréments pour les utilisateurs d'iMessage. Apple vient de reconnaître officiellement un bug d'activation et propose une solution pour y remédier.

Un bug qui touche les utilisateurs multi-SIM

Le problème concerne spécifiquement les iPhone équipés de plusieurs cartes SIM, qu'elles soient physiques ou virtuelles. Lorsqu'une eSIM inactive partage le même numéro qu'une SIM active, iMessage refuse de s'activer correctement avec ce numéro de téléphone. Résultat : les messages partent en vert via SMS ou RCS au lieu d'utiliser le protocole d'Apple, et certains messages affichent carrément une alerte "Non remis". Dans d'autres cas, iMessage bascule automatiquement sur l'adresse email de l'utilisateur, ce qui peut créer de la confusion dans les conversations.

Cette situation révèle la complexité croissante de la gestion des identifiants dans l'écosystème Apple, notamment depuis l'adoption massive des eSIM. La multiplication des profils SIM virtuels facilite certes les changements d'opérateurs, mais complique aussi la logique d'activation des services.

La marche à suivre pour corriger le problème

Apple détaille la procédure dans un document de support technique. Il faut d'abord se rendre dans Réglages > Cellulaire pour identifier la SIM inactive présentant le même numéro. Une fois localisée, on la supprime soit en retirant physiquement la carte, soit via l'option "Supprimer l'eSIM" pour les profils virtuels. Ensuite, direction Réglages > Apps > Messages > Envoi et réception, où un simple appui sur le numéro affiché relance l'activation d'iMessage. Une manipulation simple qui devrait régler définitivement le souci.