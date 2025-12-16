La première bêta d’iOS 26.3, déployée hier pour les développeurs, apporte une surprise dans la galerie de fonds d’écran avec une nouvelle section dédiée à la météo et des options enrichies.

iOS 26.3 enrichit la galerie de fonds d’écran avec une nouvelle section météo

La première bêta d’iOS 26.3 était relativement légère en nouveautés, ce qui est typique pour Apple avant les vacances de fin d’année. Cette génération sert généralement de transition avant la grosse mise à jour iOS 26.4 au printemps. Cependant, un domaine a bénéficié de changements, la galerie de fonds d’écran de l’iPhone.



Ce qui était auparavant regroupé sous la section “Météo et Astronomie” a été scindé en deux rangées distinctes, simplement nommées “Météo” et “Astronomie”. Cette séparation s’accompagne de nouvelles options de fonds d’écran dans la section Météo. La séparation est déjà disponible sur iOS 26.2 mais les nouveaux fonds d'écran Météo sont présents à partir d'iOS 26.3.

Dans iOS 26.2, il n’y avait qu’un seul fond d’écran météo disponible. Mais dans la bêta 1 d’iOS 26.3, Apple propose désormais trois fonds d’écran différents parmi lesquels choisir. La fonctionnalité principale reste identique pour tous : ils affichent les conditions météorologiques en temps réel pour votre position actuelle. Un style de fond d’écran bien plus agréable à utiliser à Nice qu’à Paris, grâce à des couleurs plus lumineuses liées à une météo plus clémente.



Cependant, chaque fond d’écran préconfiguré utilise des polices différentes et propose des configurations de widgets uniques prêtes à l’emploi. En essence, Apple facilite le choix d’un fond d’écran météo qui correspond au style préféré de chaque utilisateur, sans imposer le fardeau de la personnalisation.



Cette modification pourrait n’être qu’une petite partie de ce qu’Apple prévoit pour les fonds d’écran dans le cycle de bêta d’iOS 26.3. Les utilisateurs peuvent espérer d’autres ajouts et améliorations au fur et à mesure des prochaines versions bêta avant la sortie publique prévue pour début 2026.