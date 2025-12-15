iOS 26.2 peut activer les mises à jour logicielles automatiques par inadvertance

Après avoir installé iOS 26.2, si vous passez rapidement les écrans en tapotant, vous risquez d’activer par inadvertance les mises à jour logicielles automatiques. Si vous n’avez pas encore sauté le pas, voici, si besoin, comment l’éviter.

Une étape à ne pas négliger

À l’étape « Mise à jour logicielle terminée » – où vous tapez normalement sur « Continuer » pour accéder à l’écran d’accueil – certains utilisateurs voient apparaître un texte supplémentaire. Il avertit que les futures mises à jour seront téléchargées et installées automatiquement, et cette option est activée par défaut si vous tapez simplement sur « Continuer ». Il existe une option plus discrète intitulée « Télécharger automatiquement uniquement », qui évite d’activer les installations automatiques si vous la sélectionnez attentivement – mais elle est facile à manquer.

Cet avertissement n’apparaît pas si les mises à jour automatiques sont déjà activées sur votre appareil. Il ne semble pas non plus s’afficher pour tous les utilisateurs qui avaient précédemment désactivé l’installation automatique. Quoi qu’il en soit, il est recommandé de vérifier vos paramètres par précaution. Même si iOS 26.2 n’a rien modifié pour vous, sachez qu’Apple pourrait intégrer des invites similaires dans n’importe quelle mise à jour future. Si une mise à jour s’est déjà installée mystérieusement sans votre intervention, c’est probablement parce que cette option a été réactivée discrètement.



Si vous avez installé iOS 26.2 et activé par erreur les mises à jour automatiques, vous pouvez les désactiver en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour automatiques, puis en désactivant les options correspondantes. Vous pouvez toujours autoriser les téléchargements automatiques tout en désactivant l’installation automatique des mises à jour et des fichiers système.



Qui veut absolument bloquer les mises à jour d’Apple sur son iPhone ? Et pourquoi ?