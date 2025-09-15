iOS 26 : Apple évoque pour la première fois l’impact des mises à jour sur la batterie

Apple a publié aujourd’hui tous ses nouveaux systèmes d’exploitation, dont iOS 26, et pour la première fois, la marque explique officiellement que l’installation d’une grosse mise à jour peut temporairement affecter la batterie et les performances des appareils.

Apple évoque pour la première fois l’impact des mises à jour sur la batterie

Apple a publié aujourd’hui l’ensemble de ses nouveaux systèmes d’exploitation. Pour la première fois, la marque a ajouté un paragraphe explicatif sur une fiche d’assistance, reconnaissant officiellement que l’installation d’une mise à jour majeure peut temporairement affecter la durée de vie de la batterie et les performances thermiques des appareils.

Selon Apple, cet impact est normal : après une mise à jour, l’appareil continue à effectuer des processus en arrière-plan, tels que l’indexation des fichiers, le téléchargement de nouveaux actifs ou la mise à jour des applications. Ces opérations peuvent solliciter davantage le processeur et la batterie, entraînant une autonomie légèrement réduite ou un fonctionnement plus chaud pendant quelques jours.

La firme rappelle également que certaines nouvelles fonctionnalités, bien que passionnantes et conçues pour enrichir l’expérience utilisateur, peuvent nécessiter davantage de ressources. Selon l’utilisation, certains utilisateurs peuvent donc remarquer un léger impact sur les performances ou la batterie, mais Apple assure que les mises à jour suivantes visent à optimiser ces fonctionnalités pour garantir une expérience fluide et une autonomie maximale.

Immédiatement après avoir terminé une mise à jour, en particulier une version majeure, vous pouvez remarquer un impact temporaire sur la durée de vie de la batterie et les performances thermiques. C'est normal, car votre appareil a besoin de temps pour terminer le processus de configuration en arrière-plan, y compris l'indexation des données et des fichiers pour la recherche, le téléchargement de nouveaux actifs et la mise à jour des applications. Les nouvelles fonctionnalités sont passionnantes et vous aident à tirer encore plus parti de votre produit Apple, bien que certaines puissent nécessiter des ressources supplémentaires de l'appareil. Selon l'utilisation individuelle, certains utilisateurs peuvent remarquer un petit impact sur les performances et/ou la durée de vie de la batterie. Apple s'efforce continuellement d'optimiser ces fonctionnalités dans les mises à jour logicielles pour assurer une grande autonomie de la batterie et une expérience utilisateur fluide.

Ce communiqué officiel met fin à des années de débats et de spéculations autour de la question. Jusqu’ici, il était généralement admis que les grosses mises à jour pouvaient provoquer une baisse temporaire de la batterie, mais Apple n’avait jamais abordé le sujet de manière aussi directe. Avec cette clarification, la marque entend rassurer les utilisateurs et expliquer pourquoi certains ajustements peuvent être observés dans les jours suivant l’installation d’une nouvelle version d’iOS ou d’autres systèmes.