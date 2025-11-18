iOS 26.2 : les utilisateurs d’iPhone au Japon peuvent remplacer Siri par un assistant tiers

Comme anticipé, Apple doit composer avec de nouvelles réglementations à travers le globe. Au Japon, la firme à la pomme permet pour la première fois de remplacer Siri par un assistant concurrent sur l’iPhone. Une évolution inédite qui pourrait ouvrir la voie à d’autres changements dans les prochaines années.

iOS 26.2 : Apple confirme l’arrivée d’assistants vocaux tiers sur le bouton latéral… mais uniquement au Japon

La troisième bêta d’iOS 26.2 a révélé un changement majeur pour l’iPhone : Apple permet désormais aux utilisateurs japonais d’associer un assistant vocal tiers au bouton latéral de leur appareil. Cette nouveauté, désormais confirmée dans la documentation officielle destinée aux développeurs, marque une évolution importante dans la manière dont les interactions vocales peuvent être déclenchées sur iPhone.

Jusqu’ici, un appui long sur le bouton latéral lançait systématiquement Siri, sans aucune alternative possible. Avec iOS 26.2, les iPhone configurés pour le Japon pourront choisir un autre assistant par défaut, comme Alexa, Gemini ou toute autre application vocale compatible. Pour y parvenir, les développeurs doivent intégrer le cadre App Intents, qui permet de lancer instantanément une app conversationnelle dès que le bouton est pressé.

Apple précise que l’expérience doit être immédiate : l’application appelée par le bouton doit ouvrir directement une session audio afin que l’utilisateur puisse parler sans délai. La documentation cite notamment l’usage d’AVFoundation pour offrir une prise de parole instantanée, similaire à ce que propose aujourd’hui Siri.

Apple insiste sur les limites géographiques. Cette option ne sera activée que sur les iPhone utilisés au Japon, avec un identifiant Apple configuré sur cette région. Aucun autre pays n’est concerné pour le moment, malgré les spéculations liées aux obligations européennes du DMA. Une ouverture vers l’Union européenne reste possible à terme, mais rien n’est acté pour le moment.

Cette mise à jour introduit également la prise en charge des "App Store tiers" et un écran de choix du moteur de recherche dans Safari lors de la configuration initiale. Ces mesures répondent aux exigences du Mobile Software Competition Act, la nouvelle loi japonaise destinée à renforcer la concurrence sur les plateformes mobiles.

En clair, le Japon devient le premier marché où le bouton latéral de l’iPhone s’ouvre à la concurrence, inaugurant peut-être un changement plus large dans l’écosystème Apple.