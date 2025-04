Perplexity défie Siri avec un assistant vocal plus performant sur iPhone

Alors que les utilisateurs d'iPhone attendent toujours les améliorations promises par Apple pour Siri, Perplexity vient de lancer un assistant vocal impressionnant qui pourrait bien faire de l'ombre à l'assistant d'Apple. Cette nouvelle fonctionnalité, disponible dès aujourd'hui via une mise à jour de l'application iOS, offre des capacités qui rappellent étrangement ce qu'Apple avait promis avec Apple Intelligence.



Le PDG de Perplexity, Aravind Srinivas, avait récemment évoqué sur les réseaux sociaux l'idée de créer "une version de Siri qui fonctionne de manière fiable sur des fonctionnalités basiques". Moins d'une semaine plus tard, son équipe a concrétisé cette vision en déployant un assistant vocal aux fonctionnalités étonnamment complètes.

La nouvelle version de l'application Perplexity pour iPhone impressionne par sa polyvalence. Elle peut désormais :

Ces fonctionnalités reposent sur une combinaison intelligente de navigation web et d'actions multi-applications, permettant à l'assistant de réaliser des tâches complexes sans nécessiter de basculer entre différentes applications. Par exemple, l'assistant peut rechercher les meilleurs cafés dans un quartier spécifique de Paris avec une ambiance particulière, puis présenter une liste correspondant précisément à la requête.

Une autre démonstration impressionnante montre l'assistant réservant une table pour quatre personnes dans un restaurant à 20 heures le vendredi, puis générant automatiquement un email à un ami pour lui demander son avis sur l'établissement. L'utilisateur n'a qu'à valider les actions proposées. De notre côté, on ne trouve quasiment jamais le restaurant adéquat donc on suppose que cette fonctionnalité fonctionne mieux aux Etats-Unis.

Malgré ses performances, Perplexity ne peut pas remplacer complètement Siri sur l'iPhone. Le problème n'est pas que Siri soit imbattable, mais plutôt qu'Apple ne permet pas aux utilisateurs de changer d'assistant vocal par défaut sur iOS. Certaines actions restent exclusives à Siri, et il demeure le seul assistant pouvant être invoqué par la voix lorsque l'iPhone est verrouillé.

Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement délicat pour Apple. L'entreprise fait face à des critiques concernant le retard pris dans le déploiement d'Apple Intelligence et des améliorations promises pour Siri. Le nouveau Siri, censé s'appuyer sur Apple Intelligence, devait initialement être disponible avec iOS 18.4, mais a finalement été reporté.

Apple a même dû retirer la mention "Available now" (Disponible maintenant) de sa page Apple Intelligence suite à une recommandation de la National Advertising Division du Better Business Bureau, qui a estimé que les communications d'Apple pouvaient induire en erreur concernant la disponibilité de certaines fonctionnalités.

En interne, Apple semble prendre la mesure du problème. Mike Rockwell, précédemment responsable du projet Vision Pro, a récemment pris la direction de l'équipe Siri et a entrepris une restructuration importante. Il a notamment fait venir plusieurs membres clés de l'équipe Vision Pro pour redynamiser le développement de Siri, avec l'objectif de créer un assistant vocal unifié basé sur un modèle de langage large (LLM).

L'initiative de Perplexity montre qu'il est possible de créer un assistant vocal efficace sur iOS malgré les limitations imposées par Apple. Reste à voir si Apple parviendra à rattraper son retard avec la prochaine génération de Siri, ou si des applications tierces comme Perplexity continueront de montrer la voie en matière d'intelligence artificielle conversationnelle sur iPhone.

Pour découvrir par vous-même les capacités de ce nouvel assistant vocal, il vous suffit de mettre à jour l'application Perplexity depuis l'App Store et de commencer à poser vos questions dès aujourd'hui.

Introducing Perplexity iOS Voice Assistant



Voice Assistant uses web browsing and multi-app actions to book reservations, send emails and calendar invites, play media, and more—all from the Perplexity iOS app.



Update your app in the App Store and start asking today. pic.twitter.com/OKdlTaG9CO