Siri : la révolution Rockwell est lancée

Apple tourne une nouvelle page pour son assistant vocal. Avec l’arrivée de Mike Rockwell à la tête de Siri, la firme de Cupertino engage une refonte profonde, autant humaine que technologique, pour rattraper son retard face à la concurrence en intelligence artificielle.

Une nouvelle direction pour Siri

Apple a récemment nommé Mike Rockwell, ancien responsable du Vision Pro, à la tête de Siri, dans le but de revitaliser l’assistant vocal après des années de stagnation. Dès sa prise de fonction, Rockwell a entrepris une réorganisation majeure des équipes en charge de Siri.

Selon un rapport de Bloomberg, Rockwell a remplacé une grande partie de l’équipe dirigeante de Siri par des collaborateurs issus de son ancienne équipe du Vision Pro. Parmi eux :

Ranjit Desai supervisera désormais l’ingénierie de Siri, incluant les plateformes et systèmes sous-jacents.

Olivier Gutknecht prendra en charge l’expérience utilisateur de Siri.

Nate Begeman et Tom Duffy, vétérans de l’ingénierie logicielle chez Apple, dirigeront l’architecture fondamentale de Siri.

Stuart Bowers, responsable des équipes de données, formation et évaluation, verra son rôle élargi pour améliorer la capacité de Siri à répondre aux utilisateurs.

David Winarsky, un vétéran de Siri, dirigera un nouveau groupe dédié aux composants vocaux et à la parole.

Ces changements témoignent de la volonté de Rockwell de revitaliser Siri en s’appuyant sur des talents ayant fait leurs preuves dans le développement du Vision Pro.

Vers une modernisation de Siri

Cette réorganisation intervient après des retards dans le développement de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle pour Siri, initialement prévues pour 2025 mais repoussées à fin 2025, début 2026. Des tensions internes et une perte de confiance de la part de la direction ont conduit à ce changement de leadership.

Avec cette nouvelle équipe, Apple espère moderniser Siri, notamment en intégrant des modèles de langage avancés et en améliorant l’interaction utilisateur. L’objectif est de repositionner Siri comme un assistant vocal de référence dans un marché de plus en plus concurrentiel.

Réponse avec iOS 19 à la rentrée 2025

D’après de récentes informations du New York Times, des sources internes chez Apple confirment le lancement des nouvelles capacités de Siri 2.0 à l’automne 2025, en même temps qu’iOS 19, prévu pour septembre. Reste à espérer que cette fois, ces nouveautés ne soient pas réservées uniquement aux utilisateurs américains pendant de longs mois.