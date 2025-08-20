Liquid Glass, c’est sympa, mais il en faut bien plus pour vraiment titiller les fans d’Apple. Voici donc les 20 nouveautés d’Apple Intelligence sur iOS 26. En espérant que ce soit enfin la bonne année pour cette IA qui tarde à nous émerveiller.

Apple Intelligence enfin à la hauteur sur iOS 26 ?

Après une année 2024/2025 un peu décevante sur le front de l’intelligence artificielle, Apple nous doit clairement une revanche. Avec iOS 26 et sa nouvelle génération d’Apple Intelligence, la firme de Cupertino promet enfin de tenir ses promesses. Cette année, tout semble aligné pour que l’expérience utilisateur devienne vraiment intelligente, fluide et surprenante. L’année à venir pourrait bien être celle où Apple redéfinit ce que l’on attend de l’IA sur iPhone. Le nouveau Siri n’arrivant qu’au printemps prochain.

Pour ne rien manquer, voici un récapitulatif complet des 20 nouveautés majeures qu’Apple a intégrées à iOS 26 avec Apple Intelligence. De la communication à la productivité, en passant par la création d’images et l’accessibilité, chaque fonctionnalité a été pensée pour rendre une bonne fois pour toutes votre iPhone plus intelligent, plus pratique et plus amusant au quotidien.

Communication améliorée

Traduction en temps réel : les appels FaceTime et les conversations téléphoniques bénéficient désormais de traductions automatiques, facilitant ainsi les échanges multilingues. Sondages dans Messages : l’application iMessage suggère automatiquement la création de sondages lors de discussions de groupe, simplifiant ainsi la prise de décisions collectives. Recherche intelligente : Une recherche améliorée dans Messages permet de retrouver rapidement des messages, photos ou liens grâce à l’intelligence artificielle. Résumé des messages vocaux : les messages vocaux sont désormais accompagnés de résumés textuels, facilitant leur consultation rapide. Traduction en direct dans les appels : les appels téléphoniques bénéficient également de traductions instantanées de la voix, brisant ainsi les barrières linguistiques. Arrière-plans personnalisés : créez des arrière-plans uniques pour vos conversations dans Messages grâce à l’intégration d’Image Playground.

Productivité et organisation

Suggestions de rappels : l’application Rappels propose des tâches ou suivis en fonction de vos e-mails ou autres contenus, optimisant ainsi votre gestion quotidienne. Catégorisation automatique : les rappels sont automatiquement classés en sections, rendant vos listes plus organisées. Suivi des commandes dans Cartes : Apple Cartes intègre désormais le suivi de toutes les commandes, en extrayant les informations pertinentes de vos e-mails. Actions intelligentes dans Raccourcis : l’application Raccourcis bénéficie de l’intégration de l’intelligence artificielle, permettant des automatisations plus avancées. Recherche améliorée dans Plans : l'application Plans offre une recherche plus puissante et efficace grâce à l’intelligence artificielle.

Création d’images et personnalisation

Genmoji amélioré : créez des Genmojis en combinant plusieurs emojis, offrant ainsi une nouvelle forme d’expression. Expressions faciales personnalisées : modifiez les expressions faciales dans Image Playground et Genmoji pour une personnalisation accrue. Attributs personnels modifiables : personnalisez des attributs tels que les vêtements ou les accessoires dans vos créations d’images. Création d’images via ChatGPT : générez des images personnalisées en utilisant ChatGPT intégré à Image Playground. Styles visuels variés : explorez de nouveaux styles visuels, notamment l’art vectoriel et la peinture à l’huile, pour vos créations d’images.

Accessibilité et interaction