Après un an d’attente, Apple officialise le transfert de son service Apple Card de Goldman Sachs vers Chase Bank. Un changement devenu indispensable pour assurer la continuité de l’Apple Card et lui permettre de conserver son statut actuel ainsi que ses avantages.

Apple Card change de mains : Chase succède à Goldman Sachs

Apple vient d’officialiser ce que les rumeurs laissaient entrevoir depuis des mois : Chase Bank deviendra le nouvel émetteur de l’Apple Card dans environ 24 mois, mettant fin au partenariat avec Goldman Sachs. Cette transition majeure s’accompagne de garanties rassurantes pour les utilisateurs actuels, qui n’auront aucune démarche à effectuer pendant la période de changement.

Le divorce entre Apple et Goldman Sachs était annoncé depuis un moment déjà. La banque d’investissement new-yorkaise avait manifesté à plusieurs reprises son désir de se retirer du secteur bancaire grand public, jugé moins rentable que ses activités traditionnelles. Chase Bank, filiale de JPMorgan Chase et l’une des plus grandes institutions bancaires américaines, prend désormais le relais avec une expérience bien plus solide dans les cartes de crédit destinées aux particuliers.

Apple a publié une page dédiée répondant aux principales interrogations des utilisateurs. Les détenteurs actuels d’Apple Card n’auront pas besoin de faire une nouvelle demande de carte, ce qui simplifie considérablement le processus. Le réseau de paiement Mastercard restera inchangé, garantissant la continuité des transactions partout dans le monde. Les soldes en cours seront automatiquement transférés chez Chase une fois la migration achevée.



La philosophie tarifaire de l’Apple Card demeure intacte malgré ce changement d’émetteur. Aucuns frais annuels, aucuns frais de retard, aucuns frais de transaction à l’étranger : cette absence totale de frais cachés, qui a fait le succès de la carte depuis son lancement, sera préservée sous la gestion de Chase. Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple en charge d’Apple Pay et d’Apple Wallet, a d’ailleurs insisté sur la volonté commune des deux entreprises de maintenir une expérience client d’excellence.



Les fonctionnalités appréciées des utilisateurs survivront également à la transition. Le compte d’épargne Savings, qui permet de générer des intérêts sur les cashbacks accumulés, continuera d’exister, bien qu’Apple précise que des détails supplémentaires seront communiqués à l’approche de la date de transition. Les paiements mensuels échelonnés pour l’achat de produits Apple via Apple Card Monthly Installments resteront disponibles dans les Apple Store, sur le site apple.com et dans l’application Apple Store.



La gestion quotidienne de la carte ne changera pas pour les utilisateurs. L’application Wallet (Cartes) demeurera l’interface centrale pour consulter les transactions, suivre les dépenses et gérer les remboursements. Les cartes physiques actuelles continueront de fonctionner normalement, Apple précisant qu’elle informera les utilisateurs si de nouvelles cartes physiques devaient être émises. Le seul changement visible concernera les rapports de crédit, qui afficheront Chase comme nouvel émetteur une fois la migration complétée.



Cette période de transition de deux ans laisse amplement le temps à Apple et Chase de coordonner le transfert technique et administratif sans perturber l’expérience utilisateur. Pour l’instant, Apple demande simplement aux détenteurs d’Apple Card de continuer à utiliser leur carte normalement et de régler leurs soldes comme ils le font habituellement.