Apple lance un outil pour aider les entreprises à trouver des revendeurs et des consultants agréés

L'outil de découverte de partenaires d'Apple permet aux entreprises et aux administrations de trouver facilement des revendeurs agréés et des partenaires techniques qualifiés pour accompagner l'achat de appareils comme le dernier MacBook Pro M5, leur déploiement et la gestion informatique. Voici les détails essentiels.

Le partenaire Apple adapté à vos besoins

Comme annoncé aujourd'hui sur LinkedIn par Christy Jones, responsable des ventes Enterprise et Gouvernement aux États-Unis chez Apple, ce nouvel outil de découverte de partenaires vise à mettre en relation les clients avec des revendeurs et partenaires techniques qualifiés au sein du réseau de partenaires Apple (Apple Partner Network).

Le réseau de partenaires Apple est le programme qui facilite la recherche de « partenaires qualifiés offrant des services essentiels, de l'approvisionnement en appareils jusqu'à la gestion du cycle de vie et au support technique ». La disponibilité des services varie selon les pays. Aux États-Unis, le réseau connecte les entreprises et organisations gouvernementales à des partenaires commerciaux et techniques ; en France, il inclut également des partenaires pour le secteur éducatif.



L'outil pose quelques questions simples aux utilisateurs, puis affiche une liste de partenaires les mieux adaptés à leurs besoins. À partir de la page de résultats, les clients peuvent affiner davantage la sélection grâce à des filtres sur le type de partenaire, les compétences, les produits pris en charge et la localisation. Cela simplifie grandement la navigation dans les listes de partenaires, qui peuvent compter des centaines de résultats selon le pays.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : https://partnernetwork.apple.com/fr/.