Apple Music lance un outil pour importer ses playlists depuis Spotify, Deezer, etc

Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de transférer leurs musiques et playlists enregistrées depuis des services tiers, comme Spotify, vers Apple Music. Pour une fois, c'est un partenaire qui s'occupe de tout cela.

Disponibilité et déploiement

La fonctionnalité est actuellement disponible en Australie et en Nouvelle-Zélande, selon un document de support d’Apple, ce qui semble être une sorte de bêta grandeur nature avant un déploiement plus large. Les premiers indices de cet outil sont apparus en février 2024 dans la version bêta d’Apple Music pour Android, laissant penser que la sortie mondiale, dont en France, est imminente.

Partenariat avec SongShift

Apple s’est associé à SongShift (vu en 2016), un service spécialisé dans le transfert de playlists entre plateformes de streaming. Cette intégration permet d’incorporer les fonctionnalités de SongShift directement dans l’application Apple Music, facilitant ainsi la transition pour les utilisateurs ayant de vastes bibliothèques.

Fonctionnement

Les abonnés Apple Music peuvent initier des transferts via le web ou l’application Apple Music sur iPhone, iPad ou Android. Les services pris en charge incluent Spotify et Deezer notamment, avec un contenu transférable variant selon la plateforme.



Sur iPhone ou iPad, les utilisateurs peuvent lancer un transfert en :

Ouvrant l’application Réglages. Naviguant vers Apps > Apple Music. Sélectionnant « Transférer la musique depuis d’autres services musicaux ». En choisissant les chansons, albums ou playlists à transférer.

Un peu comme pour les applications dans le processus Move to iOS, Apple Music recherche des correspondances dans son catalogue, signalant les chansons sans correspondance exacte comme « À examiner » et proposant des alternatives. Seules les playlists créées par l’utilisateur peuvent être transférées, pas celles conçues par d’autres services. Les bibliothèques et playlists d’origine restent inchangées.



Une bonne idée qui permet de lever un frein au passage à Apple Music, ce qui est évidemment le but recherché par la firme de Cupertino. Nous attendons d'ailleurs toujours des chiffres sur le nombre d'abonnés à Apple Music, alors que Spotify avait plus de 640 millions d'utilisateurs en 2024.