Le service Apple Health+ dopé à l'IA serait lancé en 2026

En plus des informations sur l'iPhone 18 Fold, Mark Gurman de Bloomberg nous confirme qu'Apple prévoit bien de lancer un service par abonnement payant appelé Apple Health+ en 2026, intégré à l'application Santé sur iPhone et iPad. Le service introduira deux fonctionnalités clés : un coach de santé basé sur l'IA et des conseils personnalisés en matière de nutrition et de santé.

Fonctionnalités principales et détails du service

Voici ce qu'il faut attendre du nouveau service, potentiellement intégré au bundle Apple One :

Coach de santé basé sur l'IA : Apple Health+ utilisera l'intelligence artificielle pour fournir des recommandations de santé personnalisées, aidant les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de bien-être grâce à des conseils sur mesure.

: Apple Health+ utilisera l'intelligence artificielle pour fournir des recommandations de santé personnalisées, aidant les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de bien-être grâce à des conseils sur mesure. Conseils en nutrition et santé : Le service proposera des plans de repas personnalisés et des suggestions médicales basées sur les données des utilisateurs, telles que leur niveau d'activité, leurs préférences alimentaires et leur historique médical.

Calendrier de lancement

Initialement prévu pour faire partie d'iOS 17, puis d'iOS 19.4 (désormais appelé iOS 26.4), Gurman a précisé qu'Apple Health+ devrait finalement être lancé avec iOS 27 ou plus tard, ce qui indique un calendrier de développement plus affiné. Aucun détail sur le prix d'Apple Health+ n'a été divulgué, mais on peut imaginer qu'il soit dans Apple One, comme évoqué en janvier avec le coach santé à venir.

Exemples possibles d'utilisation

Amateurs de fitness : Une personne s'entraînant pour un marathon pourrait recevoir un plan d'entraînement personnalisé et des conseils nutritionnels pour optimiser ses performances et sa récupération, avec le coach IA ajustant les recommandations en fonction des données d'activité suivies.

: Une personne s'entraînant pour un marathon pourrait recevoir un plan d'entraînement personnalisé et des conseils nutritionnels pour optimiser ses performances et sa récupération, avec le coach IA ajustant les recommandations en fonction des données d'activité suivies. Gestion des maladies chroniques : Une personne diabétique pourrait utiliser Apple Health+ pour obtenir des plans de repas adaptés à ses données de glycémie, ainsi que des rappels pour ses médicaments ou ses consultations médicales.

: Une personne diabétique pourrait utiliser Apple Health+ pour obtenir des plans de repas adaptés à ses données de glycémie, ainsi que des rappels pour ses médicaments ou ses consultations médicales. Gestion du poids : Une personne souhaitant perdre du poids pourrait bénéficier de plans de repas générés par l'IA et d'un coaching motivant, intégrant les données de dispositifs portables comme l'Apple Watch pour suivre ses progrès.

: Une personne souhaitant perdre du poids pourrait bénéficier de plans de repas générés par l'IA et d'un coaching motivant, intégrant les données de dispositifs portables comme l'Apple Watch pour suivre ses progrès. Bien-être général : Les individus cherchant un mode de vie plus sain pourraient recevoir des conseils quotidiens pour améliorer leur sommeil, leur hydratation ou la gestion du stress, personnalisés selon leurs routines et préférences.

Apple Health+ vise à transformer l'application Santé en une plateforme de bien-être complète, alimentée par l'IA, répondant à une large gamme de besoins en matière de santé et de fitness. Apple cherche à améliorer la rentabilité de ses services, en exploitant aux mieux les capacités de ses iPhone, iPad, Apple Watch et mêmes des futurs AirPods Pro 3 qui devraient intégrer des capteurs.