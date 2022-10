Apple One : augmentation tarifaire générale aux États-Unis ! (+ Apple Music et Apple TV+)

Au lancement des packs Apple One, Apple avait surpris tout le monde avec les prix très attractifs des abonnements Apple One Individuel, Famille et Premium. Aujourd'hui, la firme de Cupertino semble avoir compris que la grille tarifaire a été sous-estimée et qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure. Dès maintenant, tous les abonnements Apple One subissent une augmentation tarifaire qui apparaîtra dès le prochain cycle de facturation.

Mise à jour : (La France est concernée par la hausse de prix)

Plusieurs hausses de prix sur les services Apple aux US

Mauvaise nouvelle pour les Américains, Apple vient d'annoncer (via l'un de ses porte-paroles) que les tarifs de plusieurs de ses services augmentent afin d'apporter une expérience toujours plus optimale et encaisser de nouveaux coûts. Pour le moment, ce changement de prix ne concerne que les États-Unis, mais il y a fort à parier que d'autres pays rejoindront prochainement le mouvement !

Pour les services (hors Apple One)

Le coût mensuel d'Apple Music a évolué de 1 dollar par mois pour les particuliers et de 2 dollars par mois pour les familles, le prix d'Apple TV+ augmente de 2 dollars par mois.

Quand on regarde les résultats de cette nouvelle tarification, voici ce que cela donne :

Apple Music passe de 9,99$/mois à 10,99$/mois pour la formule Individuel

pour la formule Individuel Apple Music passe de 14,99$/mois à 16,99$/mois pour la formule Famille

pour la formule Famille Apple Music passe de 99$/an à 109$/an pour la formule Individuel à l'année

Du côté d'Apple TV+, voici les changements :

Apple TV+ passe de 4,99$/mois à 6,99$/mois pour l'abonnement à renouvellement mensuel

pour l'abonnement à renouvellement mensuel Apple TV+ passe de 99$/an à 109$/an pour l'abonnement à renouvellement annuel

La douche froide se poursuit pour les clients américains, les hausses de prix continuent sur les offres Apple One, voici les changements tarifaires qui entrent en vigueur aux États-Unis :

Apple One Individuel passe de 14,95$/mois à 16,95$/mois

Apple One Famille passe de 19,95$/mois à 22,95$/mois

Apple One Premium passe de 29,95$/mois à 32,95$/mois

Voici ce qu'a déclaré le porte-parole d'Apple :

Les prix des abonnements à Apple Music, Apple TV+ et Apple One vont augmenter à partir d'aujourd'hui. Ce changement pour Apple Music est dû à une augmentation des coûts de licence et, par conséquent, les artistes et les auteurs-compositeurs gagneront davantage pour le streaming de leur musique. Nous continuons également à ajouter des fonctionnalités innovantes qui font d'Apple Music la meilleure expérience d'écoute au monde. Nous avons lancé Apple TV+ à un prix très bas parce que nous avons commencé avec seulement quelques émissions et films. Trois ans plus tard, Apple TV+ propose une vaste sélection de séries, de longs métrages, de documentaires, de divertissements pour enfants et pour la famille, primés et acclamés par le public, et proposés par les conteurs les plus créatifs du monde.

Les explications sont logiques, d'un côté Apple fait face à des coûts supplémentaires avec les licences, des frais que ne peut pas prendre en charge Apple vu les faibles revenus générés sur Apple Music. N'oublions pas quand même qu'Apple gagne largement moins d'argent comparé à une vente d'album sur l'iTunes Store.



Du côté d'Apple TV+, la déclaration tient aussi la route. La firme de Cupertino ne pouvait pas proposer son service de streaming avec coût si élevé lors du lancement. Aujourd'hui, Apple TV+ est devenu nettement plus intéressant et le catalogue s'est bien rempli avec des créations originales récompensées et mondialement connues. Les multiples projets d'Apple TV+ coûtent très cher à Apple, il est cohérent que l'entreprise cherche de meilleurs revenus en augmentant les prix des abonnements !



