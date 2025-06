iOS 26 : Image Playground gagne de nouveaux styles avec ChatGPT

Les critiques étaient nombreuses lors du lancement d'Image Playground l'an dernier. Entre les mains générées avec six doigts et l'impossibilité de créer des images simples comme une fleur ou un vieil homme, l'outil d'Apple avait déçu par ses limitations. Mais la firme de Cupertino ne baisse pas les bras et mise sur ChatGPT pour redorer le blason de son générateur d'images.

ChatGPT vient enrichir la palette créative d'Image Playground

L'intégration de ChatGPT dans Image Playground marque un tournant pour l'application. Fini les créations uniquement cartoon et emoji-like qui caractérisaient l'outil jusqu'à présent. Avec iOS 26, les utilisateurs pourront explorer cinq nouveaux styles artistiques : peinture à l'huile, aquarelle, vectoriel, anime et gravure. Ces options viennent compléter les styles existants (Animation, Illustration et Dessin) pour offrir une palette créative considérablement élargie.

La nouveauté la plus intéressante reste l'option "N'importe quel style" qui permet de décrire précisément sa vision créative. Cette fonctionnalité s'appuie sur la technologie d'OpenAI pour interpréter des descriptions plus complexes et nuancées, là où l'IA d'Apple montrait ses limites.

Une stratégie cohérente dans l'écosystème Apple Intelligence

Cette collaboration avec OpenAI s'inscrit dans une démarche plus large d'Apple. Depuis l'annonce de l'intégration de ChatGPT dans Siri et les outils système comme Writing Tools, la marque à la pomme montre sa volonté d'allier ses propres technologies à l'expertise externe quand c'est nécessaire. Image Playground bénéficie ainsi de cette stratégie pragmatique.

Apple assure néanmoins que rien n'est partagé avec ChatGPT sans autorisation explicite de l'utilisateur. Par défaut, l'application privilégie toujours les modèles intégrés d'Apple pour préserver la confidentialité et la rapidité de traitement. L'option ChatGPT n'intervient qu'à la demande, quand l'utilisateur souhaite pousser plus loin sa créativité.

Cette mise à jour d'Image Playground arrivera avec iOS 26 cet automne, donnant une seconde chance à un outil qui avait besoin de gagner en maturité face à la concurrence des générateurs d'images IA.