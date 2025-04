Arrêtez d'être poli avec ChatGPT !

Dire "s'il vous plaît" ou "merci" à ChatGPT est devenu un réflexe pour beaucoup d'entre nous. Mais saviez-vous que cette politesse a un coût environnemental et financier considérable ? Sam Altman, PDG d'OpenAI, a récemment confirmé sur X que ces marques de courtoisie représentent "des dizaines de millions de dollars" en frais d'électricité pour son entreprise.

Chaque interaction avec ChatGPT mobilise d'importantes ressources informatiques. Selon l'Agence internationale de l'énergie, une requête sur ChatGPT consommerait dix fois plus d'électricité qu'une recherche sur Google. Une étude de l'Université de Californie révèle qu'une simple réponse de 100 mots équivaut à 140 Wh d'énergie, soit assez pour alimenter 15 ampoules LED pendant une heure.

À l'échelle des millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT, l'impact est considérable. Le nombre de requêtes quotidiennes correspondrait à la consommation électrique journalière de 33 000 foyers américains. Sans oublier l'eau nécessaire pour refroidir les centres de données, estimée à environ un demi-litre pour générer entre 10 et 50 réponses.

Malgré ces chiffres alarmants, Sam Altman reste philosophe, plaisantant que ces "dizaines de millions de dollars" sont "bien dépensés — on ne sait jamais", faisant référence avec humour à un hypothétique futur où l'IA pourrait se souvenir de notre courtoisie.

tens of millions of dollars well spent--you never know