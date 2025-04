Apple incite les étudiants à s'aider de ChatGPT pour réviser

À l’approche des examens de fin d'année scolaire, Apple met en lumière une alliée inattendue pour les révisions : ChatGPT. Grâce à ses capacités d’analyse, de synthèse et d’organisation, l’IA devient un véritable assistant scolaire, capable d’accompagner les étudiants dans toutes les étapes de leur apprentissage.

ChatGPT de plus en plus ancré dans la vie des étudiants

Sur l'App Store, Apple met en avant les capacités de ChatGPT pour accompagner les étudiants dans leurs révisions. L’article de l’App Store intitulé « Révisez avec ChatGPT » présente des astuces concrètes pour tirer parti de l’IA générative dans le cadre scolaire.

Amélioration de la rédaction

ChatGPT peut agir comme un assistant de relecture, aidant à corriger la grammaire et à améliorer la clarté des textes. En soumettant un devoir ou un essai à ChatGPT avec des instructions telles que « Vérifie si mon travail contient des fautes de grammaire et d’orthographe » ou « Améliore la clarté et la cohérence de ce paragraphe », l’IA peut proposer des corrections et des reformulations pour rendre le texte plus soigné et professionnel.

Résumés et questions de révision

Pour faciliter l’apprentissage, ChatGPT peut résumer des textes complexes en quelques phrases simples. Par exemple, en demandant « Résume cet article en quelques phrases avec des mots simples », l’IA extrait les idées principales, rendant le contenu plus accessible. De plus, elle peut générer des questions de révision à partir d’un cours ou d’un chapitre, renforçant ainsi la compréhension et la mémorisation.

Organisation des tâches

L’organisation est essentielle pour réussir ses études. ChatGPT peut aider à planifier les séances d’étude en créant des programmes de révision personnalisés. En fournissant un calendrier d’examens ou une liste de travaux à venir, et en demandant « Crée un programme de révision sur les deux prochaines semaines pour me préparer aux examens », l’IA génère un planning structuré. Elle peut également dresser des listes de tâches pour gérer efficacement les projets et les échéances.

Un assistant polyvalent pour les étudiants

En intégrant ChatGPT dans leur routine d’étude, les étudiants peuvent bénéficier d’un soutien personnalisé, que ce soit pour améliorer leur écriture, synthétiser des informations ou organiser leur emploi du temps. L’IA devient ainsi un outil précieux pour optimiser la productivité et la réussite académique.

Apple Intelligence offre nativement ChatGPT sur iPhone, iPad et Mac

Avec Apple Intelligence, ChatGPT est intégré directement dans les appareils Apple compatibles. Il peut être activé via Siri ou utilisé dans certaines applications comme Notes ou Mail. Aucune installation supplémentaire n’est nécessaire : il fonctionne en arrière-plan et répond aux requêtes de façon naturelle, comme une extension de l’intelligence de l’iPhone.

Pour en savoir plus, consultez l’article complet sur l’App Store : Révisez avec ChatGPT.