Canal+ prépare un coup avec Apple Music

Canal+ pourrait jouer un autre joli coup avec Apple. Après Apple TV+ inclus dans l'abonnement de la chaîne cryptée en avril 2023, la société appartenant au groupe Bolloré serait en passe d'intégrer Apple Music. Cette collaboration apporterait ainsi une bibliothèque de plus de 100 millions de titres à l'offre actuelle de films et de séries.

Un mélange audio et vidéo unique

Cette possible intégration a été repérée grâce à un indice bien particulier : le sous-domaine apple-music.canalplus.com, bien qu’inutilisé pour le moment, redirige vers les offres de Canal+.

C'est le spécialiste de l'offre Canal, Anaël sur X, qui a repéré ce changement, spécifiant au passage qu'un sous-domaine lambda renvoie habituellement sur une page d'erreur sur le site de Canal.

Le partenariat actuel entre Apple et Canal+ couvre à date la France, la Suisse francophone, la République tchèque et la Slovaquie. Cet accord vise à offrir une expérience utilisateur fluide, permettant aux abonnés d'accéder aux contenus Apple directement via leurs décodeurs Canal+ sans avoir à passer par des applications tierces. Il permet aussi à Apple de se faire une place de choix, puisque Canal+ est souvent loué pour la qualité de son catalogue. L'intégration d'Apple Music s’inscrirait donc dans cette logique d’enrichissement de l’offre, et renforcerait la position de Canal+ en tant que plateforme complète de divertissement. Ce serait une première dans l'Hexagone.

Eddy Cue, vice-président senior des services chez Apple, et Maxime Saada, président de Canal+, sont des amis de longue date, avec plus de 15 ans de collaboration. Tous deux partagent une vision à long terme, considérant leur relation comme un partenariat durable plutôt qu'une simple opération promotionnelle.



Apple Music, fruit du rachat de Beats Electronics, aurait une occasion en or pour rattraper Spotify en Europe. Malgré un catalogue identique et des avantages comme le partage familial, la qualité sans perte, l'audio spatial ainsi que l'écosystème complet, Apple reste derrière le géant suédois.



