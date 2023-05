Canal+ / Apple TV+ : l'offre à ne pas manquer !

Depuis quelques jours, les abonnés Canal+ ont vu arriver un grand nombre de programmes de qualité au sein du service. En effet, après avoir récupéré Paramount+ et OCS, la chaîne cryptée a eu l'excellente idée de trouver un accord avec Apple pour diffuser ses films, séries et documentaires. C'est une première mondiale qui permet de profiter des productions originales de la firme américaine, sans débourser un euro supplémentaire. Mais ce n'est pas tout, puisque vous allez pouvoir profiter d'une offre exclusive pour réaliser quelques économies supplémentaires.

L'accord entre Canal+ et Apple TV+

Le coup de génie de Canal+ lui a permis d'attirer toute la lumière, même à l'international. C'est la première fois qu'Apple se fond dans le catalogue d'un service existant, sans surcoût.



Depuis le 20 avril, les abonnés Canal+ ont accès à Apple TV+, sans quitter l'agréable interface créée par la société de Maxime Saada et que l'on retrouve sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac, entre autres.

J'ai déjà un abonnement Apple TV+

Comme expliqué lors du lancement, il n'est pas possible de lier ses comptes Apple TV+ et Canal+. Ainsi, pour ne pas payer en double, il vous suffit de résilier l'abonnement Apple TV+.

L'offre pléthorique de Canal+

Alors que bon nombre de clients ont résilié Prime Video ou Netflix après avoir écumé leur catalogue respectif, Canal+, qui a toujours proposé des séries et films exclusifs de qualité, en plus des classiques français et internationaux, vient d'ajouter une corde de plus à son arc. En plus d'OCS, de Paramount+ et autre Disney+, la société française a mis la main sur le catalogue d'Apple TV+ avec des programmes que vous ne trouverez "nul part ailleurs" (certains auront compris l'allusion). Pour ceux qui veulent s'y mettre tout de suite, sachez que nos préférés sur  TV+ sont For All Mankind, Téhéran, See, Severance, Ted Lasso, Silo et The Morning Show, la liste n'étant pas exhaustive. Le tout est bien sûr diffusé en 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos, sous réserve d'avoir les équipements compatibles à la maison.



Une chose est sûre, ill va falloir trouver du temps libre...

Le prix de l'offre Canal+

Vous l'aurez compris, à l'heure actuelle, il n'y a pas de meilleure bouquet que celui de Canal+ Ciné Séries à 34,99 € par mois qui comprend : CANAL+, Disney+, Netflix, Paramount+, OCS, CANAL+ Séries et Apple TV+. Il y a des variantes à 22,99 € avec simplement Canal+ et Apple TV+, de quoi satisfaire tous les budgets.

Mieux, Canal+ propose aux lecteurs d'iPhoneSoft d'économiser 50€ à l'inscription pour tout abonnement de 2 ans en suivant le lien ci-dessous. Quant à ceux qui ont moins de 26 ans, ils ont directement droit à une réduction de 50 % tous les mois ! Que demander de plus ?

Ceci est un article sponsorisé par l'éditeur.