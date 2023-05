Apple TV+ : Les 2 premiers épisodes de la série événement "Silo" sont disponibles

Comme cela avait été annoncé il y a plus d'un mois, la série Silo débarque enfin dans le catalogue d'Apple TV+. Adapté du roman à succès d'Hugh Howey, "Silo" est présenté comme la nouvelle série Apple incontournable, avec un budget colossal pour nous en mettre plein les yeux !

Lancement de la série Silo

Depuis quelques heures, les abonnés Apple TV+ peuvent découvrir en exclusivité les deux premiers épisodes de la saison 1 de la série "Silo". Dans ce nouveau contenu, on retrouve les acteurs Harriet Walter (Succession), Chinaza Uche (Dickinson), Avi Nash (The Walking Dead), David Oyelowo (Selma) et Rashida Jones (Parks and Recreation) qui auront chacun un rôle majeur dans la série. Pour le poste de productrice exécutive, Apple a fait confiance à Rebecca Ferguson (Mission : Impossible - Fallout) qui jouera aussi le rôle de Juliette.

À quoi vous attendre dans Silo ?

Dans Silo, vous trouverez une histoire apocalyptique qui suit les 10 000 dernières personnes sur Terre, réfugiées dans un silo souterrain d'un kilomètre de profondeur, protégé d'un monde toxique et mortel à l'extérieur. Au fil de l'histoire, vous comprendrez que personne ne sait quand ou pourquoi le silo a été construit. Toutes les personnes qui essaient de le découvrir font face à des conséquences fatales.



Juliette, une ingénieure qui cherche des réponses sur le meurtre d'un être cher et démasque un mystère qui va beaucoup plus loin qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. La vérité qu'elle constate lui fait réaliser que si les mensonges ne vous tuent pas, la vérité le fera.



La série est produite avec la participation d'AMC Studio, un studio qui a fait ses preuves dans une multitude de contenus populaires, on pense notamment à The Walking Dead ou encore Breaking Bad.

