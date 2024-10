Apple va adapter sa série Foundation en jeu vidéo avec Galactic Frontier

Les fans de Foundation, la célèbre série de science-fiction diffusée sur Apple TV+, pourront bientôt entrer de plein pied dans l'action avec un jeu qui vient d'être annoncé au Future Games Show Springcase.



Nommé Foundation : Galactic Frontier, il s'agit d'un jeu de rôle à venir sur mobile et PC (oui !), qui se déroule dans le même univers que Fondation, inspirée par le livre Cycle de Fondation d'Isaac Asimov, mais avec une toute nouvelle histoire racontée de plusieurs points de vue.

Foundation revient pour une saison 3

Dans le jeu, vous incarnerez un commerçant naviguant dans les complexités politiques de l'univers de la série Foundation - un aspect que les spectateurs de la série télévisée connaissent bien - et le capitaine de votre propre vaisseau. Pour ce faire, vous devrez recruter et former votre équipage et votre flotte de vaisseaux tout au long de votre voyage à travers la galaxie.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, Foundation : Galactic Frontier offre un large éventail de fonctionnalités : gestion de votre vaisseau, exploration, rencontre de nombreux personnages, recherche de ressources, combats de tout type et plus encore.



Funplus a indiqué dans son communiqué que l'équipe de développement de Foundation : Galactic Frontier comprend des auteurs de science-fiction et des concepteurs de jeux qui ont travaillé sur des séries de jeux telles que Star Wars Jedi, Fallout et Homeworld, ce qui constitue un véritable vivier de talents.

Une bêta avant la date de sortie

Foundation : Galactic Frontier n'a pas encore de date de sortie, mais il fera l'objet d'un premier test bêta fermé sur mobile dans le courant de l'année, dixit l'éditeur à qui l'on doit notamment Guns of Glory. Ce dernier n'est pas une référence, mais vu les profils embarqués dans le projet, il pourrait s'agir d'un excellent jeu.



C'est en tout cas une première pour Apple. Comme Netflix, la firme de Cupertino va donc adapter l'une de ses séries en jeux vidéo.