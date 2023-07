Apple TV+ : lancement de la saison 2 de Foundation

Après une longue attente, Apple propose aux abonnés Apple TV+ la deuxième saison de sa populaire série de science-fiction : Foundation. Comme à son habitude, le service de streaming ne propose pas toute la saison en une seule fois, mais plutôt un épisode par semaine !

Foundation saison 2, c'est maintenant !

Vous êtes très nombreux à avoir attendu ce moment, la série Foundation fait enfin son grand retour sur Apple TV+ après une première saison époustouflante qui a passionné et attiré énormément d'abonnés Apple TV+. Dès aujourd'hui, Apple publie le premier épisode de la seconde saison avec l'enchaînement d'un nouvel épisode par semaine, au total, vous trouverez 10 épisodes de près d'une heure chacun.



La saison 2 de Foundation est toujours une création de Skydance Television, la série fait partie de l'accord passé entre Apple et Skydance pour des films et séries originaux sur Apple TV+.

De nouveaux acteurs rejoignent le casting de la saison 2 de Foundation, il y aura Isabella Laughland (qui jouera le rôle de Brother Constant), Kulvinder Ghir (Poly Verisof), Ella-Rae Smith (Queen Sareth of Cloud Dominion) et Holt McCallany (Warden Jaegger Fount).

Apple a dévoilé plusieurs événements et moments clés des épisodes à venir. Bien sûr, on retrouve le strict minimum pour éviter de spoiler les abonnés Apple TV+ :

Plus d'un siècle après la finale de la première saison, la tension monte dans toute la galaxie dans la deuxième saison de « Foundation ». Alors que les Cleons se démêlent, une reine vengeresse complote pour détruire l'Empire de l'intérieur. Hari, Gaal et Salvor découvrent une colonie de Mentalics aux capacités psioniques qui menacent de modifier la psychohistoire elle-même. La Fondation est entrée dans sa phase religieuse, promulguant l'Église de Seldon dans toute la portée extérieure et incitant à la deuxième crise : la guerre avec l'Empire. L'adaptation monumentale de "Foundation" relate les histoires de quatre individus cruciaux qui transcendent l'espace et le temps alors qu'ils surmontent des crises mortelles, des loyautés changeantes et des relations compliquées qui détermineront finalement le sort de l'humanité.

Retrouvez dès maintenant le premier épisode "Dans l'ombre de Seldon" de 49 minutes en 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos. Le second épisode "Un aperçu des ténèbres" débarquera le 21 juillet. Pour le moment, les autres épisodes n'ont pas encore été dévoilés, il va falloir s'armer de patience puisque l'intégralité de la saison 2 de Foundation sera disponible qu'à partir du 15 septembre.