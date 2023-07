Apple publie une nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de Foundation

C'est la série science-fiction préférée des abonnés Apple TV+ dans le monde entier, face au succès de la série Foundation, Apple a décidé de renouveler son contenu pour une seconde saison il y a plusieurs mois. Après une longue période d'écriture et de tournage, la saison 2 est enfin sur le point de sortir. À seulement 8 jours de la disponibilité des deux premiers épisodes, Apple publie une nouvelle bande-annonce inédite !

Foundation se dévoile un peu plus

Vous avez adoré la première saison de la série Foundation ? Bonne nouvelle, de nouveaux épisodes vont bientôt arriver en exclusivité sur Apple TV+. Dès le 14 juillet, Apple proposera les deux premiers épisodes de la seconde saison avec l'enchaînement d'un nouvel épisode par semaine, au total, vous trouverez 10 épisodes de près d'une heure chacun.

La saison 2 de Foundation est toujours une création de Skydance Television, la série fait partie de l'accord passé entre Apple et Skydance pour des films et séries originaux sur Apple TV+.



De nouveaux acteurs rejoindront le casting de la saison 2 de Foundation, il y aura Isabella Laughland (qui jouera le rôle de Brother Constant), Kulvinder Ghir (Poly Verisof), Ella-Rae Smith (Queen Sareth of Cloud Dominion) et Holt McCallany (Warden Jaegger Fount).

Pour ajouter un peu d'adrénaline avant la sortie dans quelques jours, Apple a dévoilé plusieurs événements et moments clé des épisodes à venir. Bien sûr, on retrouve le strict minimum pour éviter de spoiler les abonnés Apple TV+ :

Plus d'un siècle après la finale de la première saison, la tension monte dans toute la galaxie dans la deuxième saison de « Foundation ». Alors que les Cleons se démêlent, une reine vengeresse complote pour détruire l'Empire de l'intérieur. Hari, Gaal et Salvor découvrent une colonie de Mentalics aux capacités psioniques qui menacent de modifier la psychohistoire elle-même. La Fondation est entrée dans sa phase religieuse, promulguant l'Église de Seldon dans toute la portée extérieure et incitant à la deuxième crise : la guerre avec l'Empire. L'adaptation monumentale de "Foundation" relate les histoires de quatre individus cruciaux qui transcendent l'espace et le temps alors qu'ils surmontent des crises mortelles, des loyautés changeantes et des relations compliquées qui détermineront finalement le sort de l'humanité.

Avec ces quelques mots qui vont parler aux personnes qui ont regardé la première saison de Foundation, Apple a dévoilé également aujourd'hui une nouvelle bande-annonce, on y aperçoit plusieurs images exclusives qui nous montrent clairement que cette deuxième saison va être spectaculaire !

Vous trouverez ci-dessous la nouvelle bande-annonce accessible depuis quelques heures et en dessous la première bande-annonce disponible en VF en ligne depuis 3 semaines.