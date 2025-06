YouTube ralentit les vidéos pour punir les utilisateurs d'ad-blockers

YouTube durcit encore sa stratégie contre les bloqueurs de publicité en introduisant une nouvelle méthode particulièrement frustrante : les retards artificiels. Plutôt que de simplement bloquer l'accès aux vidéos, la plateforme ralentit désormais délibérément le chargement du contenu pour les utilisateurs d'ad-blockers.

Des écrans noirs pour simuler la durée des publicités

La nouvelle tactique de YouTube consiste à afficher un écran noir pendant la durée habituelle des publicités pré-roll, accompagné d'un message "Vous rencontrez des interruptions ?" qui redirige vers une page d'assistance Google expliquant comment désactiver les extensions de blocage publicitaire. Cette approche force essentiellement les utilisateurs à subir le même temps d'attente qu'ils auraient passé à regarder des annonces.

Cette stratégie touche tous les navigateurs, y compris Brave avec son bloqueur intégré, et même Firefox avec uBlock Origin. Les développeurs d'extensions anti-pub travaillent déjà sur des contournements, illustrant cette guerre technologique perpétuelle entre Google et les créateurs d'ad-blockers.

Une pression économique qui s'intensifie

Cette escalade s'inscrit dans la stratégie plus large de Google pour protéger ses revenus publicitaires, qui ont rapporté 36 milliards de dollars en 2024 sur YouTube. La firme teste également des publicités plus longues et non-sautables, utilisant même l'IA pour insérer des annonces aux moments d'engagement maximal.

Pour les utilisateurs d'iPhone et iPad qui regardent YouTube via Safari ou d'autres navigateurs, cette nouvelle méthode pourrait affecter leur expérience de visionnage. L'abonnement YouTube Premium à 12,99 euros par mois reste la seule solution officielle pour éviter ces désagréments, offrant une expérience sans publicité avec téléchargements hors ligne et lecture en arrière-plan.

Cette approche montre jusqu'où YouTube est prêt à aller pour préserver son modèle économique basé sur la publicité.

