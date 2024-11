L'IA de Brave Search s'enrichit d'un mode conversationnel

Le navigateur Brave continue d'innover dans le domaine de la recherche web en intégrant un nouveau mode chat à son moteur de recherche. Cette fonctionnalité, qui vient enrichir la fonction "Answer with AI" lancée plus tôt cette année, permet désormais aux utilisateurs d'avoir de véritables conversations avec l'assistant IA de Brave Search. Une évolution qui pourrait intéresser les utilisateurs de Safari et autres navigateurs Apple, toujours en quête d'alternatives à Google.

Une approche hybride entre recherche et conversation

Brave Search propose désormais une expérience unique qui combine les avantages d'un moteur de recherche traditionnel avec ceux d'un chatbot IA. Lorsqu'un utilisateur pose une question, le moteur génère non seulement une réponse synthétique en haut des résultats, mais offre également la possibilité de poser des questions de suivi via une barre de chat dédiée. Cette fonctionnalité est accessible gratuitement à tous les utilisateurs de Brave Search, quel que soit leur navigateur.



Le système s'appuie sur une combinaison de modèles de langage open source et propriétaires, ainsi que sur l'index de recherche de Brave. Cette architecture permet de fournir des réponses ancrées dans des résultats de recherche en temps réel, réduisant considérablement le risque d'hallucinations IA, un problème récurrent avec les chatbots comme ChatGPT.

La confidentialité au cœur du service

Fidèle à sa philosophie centrée sur la protection de la vie privée, Brave assure que cette nouvelle fonctionnalité respecte les mêmes standards élevés que le reste de ses services. Les conversations sont éphémères et expirent automatiquement après six heures, tandis qu'aucune donnée de profil utilisateur n'est conservée. Une approche qui contraste fortement avec celle des géants de la tech comme Google ou Microsoft.



Le succès de Brave Search ne se dément pas, avec plus de 36 millions de requêtes traitées quotidiennement et plus d'un milliard par mois. "Answer with AI" génère à lui seul plus de 11 millions de réponses par jour, démontrant l'appétit des utilisateurs pour des solutions de recherche alternatives respectueuses de la vie privée.

Pour les utilisateurs d'appareils Apple, qui représentent une part importante de l'audience de Brave, cette nouvelle fonctionnalité offre une alternative intéressante à Google Search, alors que la firme de Cupertino continue de recevoir des milliards de dollars pour maintenir Google comme moteur de recherche par défaut sur Safari. Pour mémoire, Brave supprime les traqueurs et publicité, permettant par exemple de profiter de YouTube sans interruption.



