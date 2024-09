Le navigateur Brave profite d'iOS 17.4 pour attirer les utilisateurs

La société Brave, qui représente surtout un navigateur alternatif aux géants du web, a constaté une forte augmentation des installations sur l'iPhone depuis qu'Apple a apporté des modifications radicales à l'iOS afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act) dans l'Union européenne. Un changement historique qui permet à la société d'attirer un tas de clients très facilement.

Avec la récente mise à jour iOS 17.4, parue le 5 mars, les utilisateurs européens ont eu droit à un nouvel écran d'accueil à l'ouverture de Safari. Ce dernier permet de choisir un navigateur par défaut. S'il était déjà possible de changer de navigateur par défaut (Safari en l'occurence), cette option était cachée dans les réglages d'iOS depuis quelques années.

La firme de Cupertino ne se contente pas de proposer les navigateurs standard qui étaient jusqu'à présent disponibles dans les réglages d'iOS, mais fournit une liste des navigateurs les plus téléchargés sur les appareils iOS. Parmi les options proposées figurent Chrome de Google, Firefox de Mozilla, Edge de Microsoft, Opera, DuckDuckGo et donc Brave, entre autres.



Brave a partagé sur le réseau X un graphique montrant le nombre d'installations du navigateur Brave sur iOS entre la mi-janvier et le début du mois de mars.

Why did Apple and Google make it hard to switch default browsers for so many years?



Because it's a powerful way to block competitors.



Just look at what happened to Brave installs on iPhone in the EU when Apple rolled out a new default browser choice screen on March 6th: pic.twitter.com/Wefz4mCHGi