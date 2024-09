Apple lance iOS 17.4 avec les magasins alternatifs, des emojis, Siri tout court, CarPlay, ...

Une semaine après la version RC, qui a été précédée par 4 bêtas, la version finale d'iOS 17.4 est arrivée pour les utilisateurs, build 21E219. Et, pour une fois, ce sont les utilisateurs européens qui sont particulièrement choyés avec tout un pans consacré à la mise en conformité avec la nouvelle règlementation européenne sur les marchés numériques. On retrouve ainsi la possibilité d'installer des magasins d'applications alternatifs et la possibilité d'y retrouver des logiciels non validés par Apple et son App Store. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux émojis, un nouvel affichage sur CarPlay et plus encore comme "Siri" tout court. Cela vaut aussi pour iPadOS 17.4 sur iPad.

Les nouveautés d'iOS 17.4

La loi DMA

Annoncée depuis près de deux ans, la nouvelle réglementation de l'Union européenne imposée par la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act), est enfin prise en compte par Apple. Le principal changement concerne les règles de l'App Store qui autorisent désormais les marchés d'applications à concurrencer l'App Store sur l'iPhone. Apple les appelle les "marchés en ligne d’apps".



En découle la possibilité d'installer des applications sans passer par le canal officiel, le fameux sideloading autrefois réservé au jailbreak. Les premiers acteurs à en profiter sont SetApp et Mobivention, en attendant Epic Games. Avec ce changement historique, Apple se soumet à l'Europe et autorise également les paiements alternatifs, ainsi que les applications de cloud gaming et plus encore comme la puce NFC qui va permettre de voir émerger de nouveaux acteurs. Retrouvez tout notre dossier sur les nouveautés Apple en Europe.

Les personnes résidant dans l’Union européenne peuvent désormais :

Installer des apps depuis des marchés en ligne d’apps autres que l’App Store.

Installer des navigateurs proposant des moteurs de navigation alternatifs.

Choisir leur navigateur par défaut au premier lancement de Safari. Aloha Brave Chrome DuckDuckGo Ecosia Edge Firefox Onion Browser Opera Private Browser Deluxe Qwant

Utiliser d’autres modes de paiement pour les apps de l’App Store présentant la pastille d’achats auprès de sociétés parties.

Les émojis

iOS 17.4 va plaire aux amateurs des emojis avec une palanquée de nouveaux pictogrammes qui permettent d'exprimer son approbation ou son refus, de briser les chaînes, de renaître de ses cendres ou tout simplement de dire que les citrons verts sont supérieurs aux citrons verts. Il y a aussi un champignon comme vu dans notre article sur les nouveaux emojis.



Les nouveaux emoji sont également disponibles dans macOS 14.4 sur Mac, watchOS 10.4 pour l'Apple Watch et iPadOS 17.4 pour l'iPad. Pour les propriétaires d'Apple Vision Pro, ils apparaissent dans visionOS 1.1.

CarPlay

CarPlay dans iOS 17.4 inclut une nouvelle façon de présenter les données d'Apple Plans sur les voitures dotées d'un affichage secondaire. Avant cette mise à jour majeure, l'écran principal présentait les itinéraires au niveau de la rue en cours, tandis que le combiné d'instruments affichait la vue d'ensemble de l'itinéraire pendant la navigation.



À partir de la version 17.4 d'iOS, les voitures équipées d'un combiné d'instruments digital derrière le volant peuvent alterner l'affichage principal entre une vue au niveau de la rue et une vue de l'itinéraire. Le changement de mode permet d'afficher l'une ou l'autre vue sur l'écran, ce qui est très pratique. La plupart des implémentations CarPlay utilisent un seul écran avec une bascule pour passer d'une vue à l'autre.

Ne dites plus "Dis Siri"

La possibilité de dire Siri pour appeler l’assistant au lieu de "Dis Siri" est la bonne surprise du soir. Ce dernier point était disponible uniquement aux USA jusqu’à présent, et il est désormais utilisable en français. De quoi gagner du temps et faciliter l'interaction vocale.



Petite astuce pour les belges, pour avoir droit à uniquement "Siri", il faut modifier la langue de Siri en Français (France).



Si vous laissez Français (Belgique) vous n'aurez pas cette option.

Les autres nouveautés

Parmi les autres évolutions déjà aperçus dans les bêtas, citons les transcriptions générées automatiquement dans Apple Podcasts, un nouveau paramètre de délai pour la protection contre le vol d'iPhone, un paramètre permettant d'ignorer le Double Tap sur l'Apple Watch lors de l'utilisation de Vision Pro, et bien d'autres choses encore.

Les failles de sécurité

Apple a corrigé 4 failles dont deux exploitées par des pirates.

Une faille dans le noyau a été corrigée, permettant aux attaquants de "contourner les protections de la mémoire du noyau". Apple a connaissance d'un rapport selon lequel cette faille a été activement exploitée.

Une faille de RTKit a également permis à des personnes malveillantes de "contourner les protections de la mémoire du noyau". Apple a connaissance d'un rapport indiquant que cette faille a été activement exploitée.

Les deux autres failles concernaient l'accessibilité, qui permettait à une application de "lire des informations de localisation sensibles", et la navigation privée dans Safari, qui pouvait faire apparaître des onglets verrouillés comme visibles pendant une courte période.

Les notes de version officielles

Cette mise à jour propose de nouvelles options pour les marchés en ligne d’apps, les navigateurs et les paiements aux personnes résidant dans l’Union européenne. Elle apporte également de nouveaux Emoji, les transcriptions dans Apple Podcasts, ainsi que d’autres fonctionnalités, des correctifs et des mises à jour de sécurité pour votre iPhone.

De nouveaux emoji champignon, phénix, citron vert, chaîne brisée et tête qui tremble sont désormais disponibles dans le clavier emoji. 18 emoji de personnes et de corps ajoutent la possibilité de les orienter dans les deux sens.

Podcasts Apple : Les transcriptions vous permettent de suivre un épisode grâce à un texte qui s'affiche en surbrillance en synchronisation avec l'audio en anglais, espagnol, français et allemand. Le texte de l'épisode peut être lu dans son intégralité, recherché pour un mot ou une phrase, touché pour le lire à partir d'un point spécifique et utilisé avec des fonctions d'accessibilité telles que Taille du texte, Augmenter le contraste et VoiceOver.

Cette mise à jour comprend les améliorations et les corrections de bogues suivantes :

La reconnaissance musicale vous permet d'ajouter des chansons que vous avez identifiées à vos listes de lecture et à votre bibliothèque Apple Music, ainsi qu'à Apple Music Classical.

Siri dispose d'une nouvelle option permettant d'annoncer les messages reçus dans n'importe quelle langue prise en charge.

La protection contre les appareils volés prend en charge l'option de sécurité renforcée dans tous les lieux.

L'option Santé de la batterie dans Réglages indique le nombre de cycles de la batterie, la date de fabrication et la première utilisation sur les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

L'identification des appels affiche le nom de l'entreprise, le logo et le nom du service vérifiés par Apple, le cas échéant.

Les mises à jour professionnelles de Messages for Business fournissent des informations fiables sur l'état des commandes, les notifications de vol, les alertes à la fraude ou d'autres transactions auxquelles vous avez souscrit.

Les numéros de carte virtuelle Apple Cash vous permettent de payer avec Apple Cash chez les commerçants qui n'acceptent pas encore Apple Pay en saisissant votre numéro depuis Wallet ou en utilisant Safari AutoFill.

Correction d'un problème où les photos des contacts sont vides dans Find My

Corrige un problème pour les utilisateurs de la double carte SIM où le numéro de téléphone passe de principal à secondaire et est visible pour un groupe auquel ils ont envoyé des messages.

Comment installer iOS 17.4 ?

La version 17.4 d'iOS est à retrouver dans votre application Réglages à la rubrique Général > Mises à jour logicielles. Pensez à sauvegarder le téléphone via iCloud ou un Mac/PC avant de procéder, on ne sait jamais ce qui peut se passer. N'oubliez pas non plus d'avoir un chargeur sous la main ou au moins 50 % de batterie.