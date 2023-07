En avant-première, les emojis qui vont débarquer en 2024 sur iOS !

Apple intègre chaque année de nouveaux emojis sur ses systèmes d'exploitation, le géant californien a conscience qu'aujourd'hui les emojis sont utilisés quotidiennement par tous les utilisateurs, quel que soit l'âge. En 2024, de nouveaux emojis vont débarquer, Emojipedia a dévoilé la liste en avant-première !

Voici les emojis qui vont arriver sur iOS l'année prochaine

En 2023, nous avons quasiment un emoji pour tout, les expressions faciales, les objets, les activités, les animaux, les drapeaux... Cependant, Apple considère qu'il est toujours possible de faire mieux en proposant des emojis complètement nouveaux et en mettant à disposition différentes variations pour des emojis déjà disponibles. De nouveaux emojis ont été dévoilés il y a quelques heures par Emojipedia, un répertoire qui référence les emojis existants et ceux à venir sur iOS et Android.

Dès 2024, les propriétaires d'iPhone et de smartphone sous Android vont bénéficier de nouveaux emojis via des mises à jour logicielles, voici à quoi on pourra s'attendre :

Emoji tremblement de tête horizontalement/verticalement

Oiseau pgénix

Un citron vert

Un champignon

Une chaîne brisée

Des personnes aveugles

Des personnes en fauteuil roulant

Ainsi que plusieurs autres emojis que vous pourrez utiliser dans vos conversations sur l'application Messages, mais aussi dans toutes les apps tierces qui vous donnent accès au clavier d'iOS et donc au raccourci vous menant vers les emojis.



On estime que les Emoji 15.1 arriveront sur les appareils Apple au cours du printemps 2024, ils doivent d'abord passer une étape de finalisation pour Apple et Google dans 2 mois. Dès que tout sera bon, les deux fabricants pourront les lancer quand ils le voudront dans de futures mises à jour iOS et Android.