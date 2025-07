iPhone 17 Air : une nouvelle couleur bleue audacieuse à venir

Apple miserait sur une teinte bleue saisissante pour la couleur signature de l'iPhone 17 Air, attendu pour septembre prochain, selon une nouvelle fuite. Après les informations hier de Digital Chat Station sur une nouvelle interface pour la Dynamic Island et des bords ultra-fins autour de l'écran des prochains iPhone, l'informateur "Fixed Focus Digital" (FFD) suggère également sur Weibo que ce bleu distinctif occupera une place centrale dans la campagne promotionnelle d'Apple pour l'iPhone 17 Air.

Encore une nouvelle couleur bleue

FFD décrit la teinte bleue de l'iPhone 17 Air comme "unique par rapport à toutes les tonalités bleues précédentes d'Apple", notant son apparence "très pâle" qui pourrait même être confondue avec du blanc dans des conditions de faible luminosité.

Cette rumeur rappelle le "Sierra Blue" de l'iPhone 13 Pro, une teinte métallique remarquable qui mêlait des nuances de bleu clair et de gris selon la lumière. Apple a ensuite exploré des teintes pastel plus douces avec la série iPhone 15, combinant des finitions délicates en verre et en aluminium. Apple aime le bleu, et le décline à toutes les sauces.



Bien que Fixed Focus Digital ait un bilan mitigé – ayant prédit avec précision l'iPhone 16e (initialement considéré comme l'iPhone SE de quatrième génération) et la couleur Titanium Or de l'iPhone 16 Pro – certaines de ses affirmations se sont révélées inexactes. L'iPhone 17 Air devrait être lancé aux côtés de la nouvelle gamme d'iPhone cet automne, avec un design ultra fin, un écran de 6,6 pouces sans bord, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un seul appareil photo et probablement sans tiroir SIM. Il remplacera numériquement l'iPhone 16 Plus dont les ventes ne décollent pas.