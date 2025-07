L'iPhone 17 Air aurait volé la couleur bleu ciel à l'iPhone 17 Pro

Les rumeurs autour des futurs iPhone 17 s'intensifient logiquement, à deux mois de leur présentation officielle par Apple. La dernière d'entre elles indique que l'entreprise de Tim Cook envisage d’introduire la finition bleu ciel du MacBook Air M4 sur l’iPhone 17 Air, selon le leaker Majin Bu.

Les couleurs de l'iPhone 17 Air

Initialement, Majin Bu avait annoncé que le bleu ciel serait disponible sur les modèles iPhone 17 Pro et Pro Max. Cependant, il affirme désormais sur X qu’Apple a changé ses plans, réservant cette teinte vive à l’iPhone 17 Air ultra-fin. L'iPhone 17 Air serait proposé en quatre couleurs, comme vu la semaine dernière.



Outre le bleu ciel, l’iPhone 17 Air pourrait également être proposé en noir, argent et or, selon Majin Bu.

Les couleurs de l'iPhone 17 Pro

En guise de compensation, les iPhone 17 Pro pourraient être proposés dans une nuance plus sombre de bleu titane, rappelant la couleur de l’iPhone 15 Pro, absente de la gamme iPhone 16 Pro. On attend également une finition titane cuivrée qui tire vers l'orange. Pour rappel, l’iPhone 16 Pro est actuellement disponible en titane sable, titane naturel, titane blanc et titane noir.



Le leaker avait correctement prédit l’ajout d’une barre de menu de style Mac à iPadOS 26, mais s’est trompé en annonçant que iOS 26 étendrait la fonctionnalité Stage Manager de l’iPad aux iPhone.